Kinh ngạc tục rước dâu kỳ lạ các vùng miền Việt Nam

Cô dâu leo tường vào nhà trai. Cách đây mấy ngày, clip cô dâu leo tường vào nhà chú rể thu hút chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, clip ghi lại tại Bắc Kạn. Cư dân mạng đã đoán già đoán non rằng cô dâu mang bầu nên phải đi cửa sau. Tuy nhiên, gia đình này không có cửa sau và cô dâu đã phải leo thang vào nhà. Ảnh: Netlife. Tuy nhiên, sự thật không hề có chuyện cô dâu mang bầu, chú rể đã lên báo đính chính rằng, họ là người dân tộc Tày và trước lễ cưới thường xem thầy cúng. Thầy bảo cô dâu đi vào nhà chồng từ hướng Tây mới gặp may mắn. Nhà anh hướng Tây lại không có cửa nên chỉ còn cách duy nhất là phải bắc thang trèo vào nhà. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", chú rể cho biết thêm. Ảnh: Tiin.vn. Tục rước dâu lúc nửa đêm. Người dân tộc Thái tại Con Cuông, Nghệ An có tục rước dâu đặc biệt lúc nửa đêm. Họ quan niệm rằng, ban ngày rất nhiều ma quỷ vì thế mà rước dâu vào ban ngày sẽ gặp xui xẻo và cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Ảnh: Lichvansu. Tục lệ này đã có từ hàng trăm năm nay và không hề mai một. Màn rước dâu còn đặc biệt hơn là nhà trai không hề được tiếp đón hồ hởi. Nhà gái sẽ đóng cửa kín mít, lặng như tờ. Để được vào nhà, họ nhà trai phải thi đối đáp với họ nhà gái để thể hiện sự bản lĩnh. Khi cửa ải đối đáp qua, đến cửa thứ hai là nhà gái sẽ hắt nước vào người chú rể, rồi mới được bước chân lên nhà. Ảnh: Lichvansu. Rước dâu 3 lần. Người dân tộc Khùa sẽ tổ chức lễ cưới 3 lần mới nên duyên vợ chồng. Lần thứ nhất là chuẩn bị lễ vật gồm một thanh kiếm, một con gà và rượu cùng với cậu hoặc chú của chú rể đến nhà cô gái lúc nửa đêm. Nhân lúc mọi người uống rượu, trò chuyện say sưa, chàng trai sẽ lẻn vào phòng bắt cóc nàng mang về nhà. Ảnh: Baodaklak. Sau khi bắt cóc, họ lại chuẩn bị lễ vật lần hai như gà, rượu, mâm cơm đem sang nhà gái làm lễ tạ tội với cha mẹ cô dâu. Nếu họ đồng ý thì họ sẽ tổ chức lễ cưới gồm bò, heo và phải có rượu để mời cả bản đến ăn mừng. Chưa dừng ở đó, chàng trai sẽ phải chuẩn bị thêm lễ cưới lần thứ 3 với lễ vật gấp 2 lần trước minh chứng cho mối tình thủy chung, sắt son của đôi vợ chồng. Ảnh: Baodaklak.

