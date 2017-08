Kinh ngạc thi hài bé gái vẹn nguyên trong quan tài 140 năm

Trong lúc làm vườn, một nhóm công nhân phát hiện chiếc quan tài bằng chì và đồng dài 1m chôn bên dưới gara bê tông ngày 8/5/2016. Nơi chôn quan tài kim loại thế kỷ 19 nằm trong khuôn viên ngôi nhà của Ericka Karner ở San Francisco, California, Mỹ. Bên trong quan tài là thi hài bé gái cầm hoa hồng gây chú ý khi vẹn nguyên. Phải đến tháng 5/2017 vừa qua, các chuyên gia mới có thể nhận dạng được danh tính bé gái cầm hoa hồng trên. Theo đó, bộ hài cốt vẹn nguyên trong quan tài 140 năm thuộc về Edith Howard Cook, 2 tuổi. Cô bé qua đời vào ngày 13/10/1876, chỉ 6 tuần trước ngày sinh nhật lần thứ ba. Nguyên nhân tử vong của cô bé Edith được các chuyên gia xác định là do "marasmus" - thuật ngữ được sử dụng trong những năm 1800 nói về sự suy dinh dưỡng nghiêm trọng sau khi mắc một căn bệnh truyền nhiễm. Cô bé Edith được chôn cất trong trang phục váy dài màu trắng, đeo ủng cao tới gối và hoa oải hương cài trên tóc. Làn da và mái tóc màu vàng của em được bảo quản hoàn hảo. Đặc biệt, bông hoa hồng đỏ mà Edith nắm trong tay vẫn có thể nhìn rõ qua tấm kính trên quan tài. Trước khi xác định được danh tính bé gái này, ngôi mộ vô danh trên được phủ vải nhung màu tía. Nhà di truyền học Elissa Davey kiêm sáng lập viên tổ chức Garden of Innocence Project tiết lộ các chuyên gia đã đạt được bước đột phá trong việc tìm ra thân thế của bé gái cầm hoa hồng khi tìm thấy bản đồ nghĩa trang cũ ở thư viện ĐH California, Berkeley. Nhờ tấm bản đồ này, giới chuyên gia có thể tìm ra khu đất nơi bố mẹ cô bé Edith là Horatio Cook và Edith Scooffy đã được chôn cất. Theo các ghi chép lịch sử, cha của Edith là một thương gia. Ông ngoại cô bé Edith là một thành viên của Hiệp hội California Pioneers - tổ chức do các cư dân đến California trước năm 1850 thành lập. Sau khi phát hiện thân thế của bé gái cầm hoa hồng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra ADN với mong muốn tìm ra hậu duệ còn sống của Edith. Theo đó, Peter Cook - cư dân sống ở hạt Marin chính là người cháu trai của Edith. Lễ tang của cô bé Edith đã được tổ chức ngày 10/6 vừa qua. Rất đông người đã đến đến đặt hoa tưởng niệm bé gái cầm hoa hồng đặc biệt trên.

