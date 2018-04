Kinh ngạc những dấu tích có thật về người khổng lồ

Nhiều nền văn minh cổ xưa trên thế giới có những giai thoại, truyền thuyết ly kỳ về người khổng lồ. Do vậy, nhiều người cho rằng họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà con người sáng tạo ra. Tuy nhiên, trong những năm qua, giới khảo cổ đã có những phát hiện đáng chú ý, được cho là dấu tích của người khổng lồ có thật trong lịch sử. Đáng chú ý là vào năm 1940, người ta tìm thấy một hộp sọ khổng lồ ở Argedava, Romania. Hộp sọ này có kích thước lớn gấp 3 lần so với hộp sọ bình thường. Tổng cộng, người ta khai quật được 80 bộ hài cốt cùng nhiều hiện vật còn khá nguyên vẹn. Sau đó, chúng được xếp cẩn thận lên xe và chuyển đi. Tuy nhiên, không ai biết hộp sọ khổng lồ cũng như hàng chục bộ hài cốt trên được chuyển đến đâu hay kết quả nghiên cứu như thế nào. Vào tháng 12/2016, nhà sử học Mohd Fuad Khusari M Said tiết lộ tìm thấy bộ xương được cho là của người đàn ông với chiều cao bất thường 3 - 5m trong hang động ở Pulau Upeh, Malaysia. Thêm nữa, ông Mohd cũng cho hay đã phát hiện 2 ngôi mộ có chiều dài 5m, chiều rộng 0,5m, nằm cách hang động khoảng 1,2 km. Với chiều cao của bộ hài cốt và kích thước ngôi mộ, nhiều người cho rằng đây là thi hài người khổng lồ. Theo ông Mohd, việc tìm thấy hài cốt người khổng lồ không phải là chuyện lạ. Nguyên do là vì các chuyên gia đã tìm thấy nhiều ghi chép về chủng người khổng lồ xuất hiện từ thời nền văn minh Maya. Với những bộ hài cốt dị thường được phát hiện trong những năm qua, nhiều người bày tỏ các chuyên gia sẽ sớm làm sáng tỏ bí ẩn người khổng lồ có thật hay không hay đó chỉ là một trò lừa bịp. Mời quý độc giả xem video: Người khổng lồ cao 2m, nặng 100 kg ở Cần Thơ (nguồn: VTC)

