Kinh hoàng tàu hỏa đâm thủng tòa nhà ở Paris 1895

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là hình ảnh cắt ra từ một bộ phim thảm họa. Nhưng không phải vậy, đây là những hình ảnh thực tế của một vụ tai nạn tàu hỏa hy hữu xảy ra ở ga Montparnasse của thành phố Paris năm 1895. Ảnh: Vintag. Vụ việc xảy ra khi chuyến tàu Granville-Paris Express di chuyển theo hành trình dài 400km từ khu nghỉ mát ven biển Granville đến ga cuối Montparnasse tại Paris. Cầm lái là Guillaume-Marie Pellerin, người đã có 19 năm kinh nghiệm về kỹ thuật đường sắt. Ảnh: Vintag. Vào thời điểm đó, ngành đường sắt Pháp đặt ra yêu cầu rất khắt khe về sự đúng giờ. Do nhận thấy con tàu đang chạy chậm vài phút so với kế hoạch, Guillaume-Marie Pellerin đã quyết định tăng tốc con tàu. Các nhân viên đã tiếp than để tàu đạt vận tốc 60km/h trước khi vào ga Montparnasse. Ảnh: Vintag. Khi tàu tới ga, Pellerin đã yêu cầu hãm phanh. Tuy nhiên, kỹ thuật viên Albert Mariette, người có nhiệm vụ có nhiệm vụ điều khiển bộ phanh khẩn cấp của đầu máy do đang bận rộn với một số giấy tờ nên đã vận hành hệ thống phanh quá muộn. Ảnh: Vintag. Đoàn tàu gồm đầu máy, ba toa chở hàng, một toa bưu chính và toa hành khách đã cày ngang qua sân ga nằm ở tầng hai trước khi đâm xuyên mặt tiền nhà ga và cằm đầu xuống đất. Ảnh: Vintag.Vụ tai nạn khiến nhà ga bị thủng một lỗ lớn, đầu máy hư hại nhưng có thể khôi phục được, các toa tàu còn khá nguyên vẹn và hành khách chỉ bị một số thương tích nhẹ. Ảnh: Vintag. Người không may mắn nhất trong vụ việc là cô Marie-Augustine Aguilard, người mẹ của hai đứa con. Cô bị những bức tưởng đổ đè chết khi đang đứng chờ chồng trước ga. Ảnh: Vintag. Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó, dẫn tới việc kỹ sư Pellerin bị phạt 50 franc do cho tăng tốc con tàu một cách liều lĩnh, trong khi Mariette, người phụ trách phanh bị phạt 25 franc. Ảnh: Vintag. Xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ nghĩ đây là hình ảnh cắt ra từ một bộ phim thảm họa. Nhưng không phải vậy, đây là những hình ảnh thực tế của một vụ tai nạn tàu hỏa hy hữu xảy ra ở ga Montparnasse của thành phố Paris năm 1895. Ảnh: Vintag. Vụ việc xảy ra khi chuyến tàu Granville-Paris Express di chuyển theo hành trình dài 400km từ khu nghỉ mát ven biển Granville đến ga cuối Montparnasse tại Paris. Cầm lái là Guillaume-Marie Pellerin, người đã có 19 năm kinh nghiệm về kỹ thuật đường sắt. Ảnh: Vintag. Vào thời điểm đó, ngành đường sắt Pháp đặt ra yêu cầu rất khắt khe về sự đúng giờ. Do nhận thấy con tàu đang chạy chậm vài phút so với kế hoạch, Guillaume-Marie Pellerin đã quyết định tăng tốc con tàu. Các nhân viên đã tiếp than để tàu đạt vận tốc 60km/h trước khi vào ga Montparnasse. Ảnh: Vintag. Khi tàu tới ga, Pellerin đã yêu cầu hãm phanh. Tuy nhiên, kỹ thuật viên Albert Mariette, người có nhiệm vụ có nhiệm vụ điều khiển bộ phanh khẩn cấp của đầu máy do đang bận rộn với một số giấy tờ nên đã vận hành hệ thống phanh quá muộn. Ảnh: Vintag. Đoàn tàu gồm đầu máy, ba toa chở hàng, một toa bưu chính và toa hành khách đã cày ngang qua sân ga nằm ở tầng hai trước khi đâm xuyên mặt tiền nhà ga và cằm đầu xuống đất. Ảnh: Vintag. Vụ tai nạn khiến nhà ga bị thủng một lỗ lớn, đầu máy hư hại nhưng có thể khôi phục được, các toa tàu còn khá nguyên vẹn và hành khách chỉ bị một số thương tích nhẹ. Ảnh: Vintag. Người không may mắn nhất trong vụ việc là cô Marie-Augustine Aguilard, người mẹ của hai đứa con. Cô bị những bức tưởng đổ đè chết khi đang đứng chờ chồng trước ga. Ảnh: Vintag. Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó, dẫn tới việc kỹ sư Pellerin bị phạt 50 franc do cho tăng tốc con tàu một cách liều lĩnh, trong khi Mariette, người phụ trách phanh bị phạt 25 franc. Ảnh: Vintag. Xem clip: Kinh nghiệm du lịch châu Âu giá rẻ.