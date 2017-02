Kiêng kỵ điều này, chắc chắn tiền chất đầy nhà quanh năm

Người Việt xưa đặt ra nhiều điều kiêng kỵ trong những ngày đầu năm mới để tránh xui xẻo, không may suốt cả năm.

Người Việt xưa quan niệm rằng những ngày đầu năm mới, nếu gặp điều may mắn thì suốt năm đó làm gì cũng thuận lợi. Ngược lại, nếu đầu năm gặp xui xẻo thì suốt năm sẽ gặp điều không may, bất lợi, làm gì cũng khó thành.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, ông cha ta đã đề ra các điều kiêng kỵ trong những ngày đầu năm mới – Tết Nguyên đán để căn dặn con cháu không được phạm phải, tránh xui xẻo cả năm.

Kiêng lãng phí thức ăn

Ông bà ta từ xa xưa đã rất quý trọng thức ăn vì quan niệm nhà có được nhiều thức ăn vào dịp Tết là nhờ một năm thuận lợi may mắn được mùa no đủ. Thức ăn mang đến hạnh phúc ấm no cho cả gia đình, do đó bỏ phí thức ăn trong dịp Tết là điều tối kỵ mà mọi nhà nên tránh. Tết ngày nay, mẹ thường phải chuẩn bị nhiều thức ăn để thết đãi khách khứa. Tuy nhiên mẹ nhớ chuẩn bị vừa đủ và có cách bảo quản thức ăn kỹ lưỡng để không phải lãng phí thức ăn đầu năm. Ngoài ra mẹ có thể thêm vào bữa ăn gia đình các món ăn có màu đỏ hồng để “mời” may mắn và thành công kéo đến gia đình trong những ngày đầu xuân.

Điều kiêng kỵ nữa trong năm mới là bé bị bệnh

Theo quan niệm của người Việt “đầu xuôi đuôi lọt”, đầu năm cả nhà khỏe mạnh thì cả năm cũng an khang thịnh vượng. Do đó mẹ rất sợ bé bị bệnh những ngày đầu năm. Tuy nhiên do lịch sinh hoạt thay đổi, thời tiết biến đổi thất thường, gia đình di chuyển nhiều, bé cũng có dịp uống nước ngọt, nước đá nhiều hơn… nên rất dễ có thể bị ho, viêm họng, cảm cúm,.. Mẹ nhớ lưu ý nếu bé có dấu hiệu ho nhẹ, hãy cho bé súc nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể và cổ họng khi đi ra đường để giữ sức khỏe cho bé suốt những ngày Tết.

Quan điểm về Tết của ông bà ngày xưa và chúng ta ngày nay có thể khác nhau. Tuy nhiên, dù là quan niệm truyền thống hay hiện đại thì ai cũng mong cho gia đình mình một cái Tết đầm ấm, no đủ và khỏe mạnh. Vì vậy chuẩn bị đồ ăn ngon, giữ gìn hòa khí và chăm sóc sức khỏe để cả nhà vui vẻ bên nhau là các “tôn chỉ” quan trọng nhất mẹ cần lưu ý để đón Tết thật vui. Chúc mẹ và gia đình đón Tết Đinh Dậu dồi dào sức khoẻ, trăm sự may mắn, vạn sự bình an!