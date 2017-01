Kiêng kỵ dân gian không thể không biết dịp Tết Nguyên đán

Với quan niệm "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", cha ông ta luôn coi trọng khởi đầu năm mới suôn sẻ, may mắn. Vì thế những kiêng kỵ dân gian trong dịp Tết Nguyên đán luôn được con cháu gìn giữ và truyền từ đời này sang đời khác. Nguồn ảnh: Thiepmung. Theo những kiêng kỵ dân gian Tết nguyên đán, sáng mùng một Tết, không nên ăn cháo hoặc uống thuốc nếu không cả năm sẽ nghèo đói ốm đau. Nguồn ảnh: Sina. Sáng mùng Tết nguyên đán là sự khởi đầu cho năm mới, mọi người nên ăn lại đồ thừa của đêm giao thừa với ý nghĩa tượng trưng cho sự no đủ, ấm no vì đồ ăn từ năm ngoái ăn sang năm nay vẫn chưa hết. Nguồn ảnh: Suckhoedoisong. Sáng sớm mùng 1 nên kiêng tắm, gội, giặt quần áo, đổ rác, quét nhà nếu không sẽ quét mất vận may, dễ khiến phá tài chiêu vận xui đến. Nguồn ảnh: Muivi. Mùng 1 Tết kỵ không nên vay tiền đòi nợ để tránh cả năm phải trông chờ vào viện trợ ở bên ngoài. Nguồn ảnh: Xunauvn. Mùng 1 Tết cũng kiêng không cho người khác vay tiền nếu cả năm mới tài vận sẽ chảy hết ra ngoài. Nguồn ảnh: phuongmaigallery. Mùng một Tết con gái đã lấy chồng không nên về nhà mẹ nếu không sẽ khiến cho cha mẹ nghèo khó. Nguồn ảnh: thptlanggiangso2. Trong dịp Tết kỵ không được đánh vỡ cốc chén, đồ gốm sứ thủy tinh nếu không dễ phá tài. Nguồn ảnh: giadinh. Trong dịp Tết cũng không được để người khác thò tay vào túi hoặc ví của mình móc tiền, nếu không tiền tài của mình trong một năm sẽ bị người khác lấy mất. Nguồn ảnh: Lola. Trong dịp Tết không nên trả nợ ai nếu không cả năm dễ xui xẻo khó có thể tích được tiền. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: doisongphapluat. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo bạn đọc).

