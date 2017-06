Khó tin những lần chết hụt của trùm phát xít Hitler

Năm 1939, Johann Georg Elser - thợ mộc người Đức - đã thực hiện vụ ám sát trùm phát xít Hitler. Elser tự chế tạo bom rồi đặt nó bên dưới bục diễn thuyết - nơi Hitler phát biểu thường xuyên ở Munich Beer Hall. Tuy nhiên, điều Elser không ngờ đến là bài phát biểu của nhà độc tài Hitler ngắn hơn bình thường. Bởi vì thời tiết xấu nên Hitler rời bục vài phút trước khi quả bom nổ. Vụ nổ bom trên đã khiến 8 người chết và 60 người bị thương. Tuy nhiên, Adolf Hitler vẫn bình an vô sự. Sau khi thực hiện vụ ám sát trùm phát xít Adolf Hitler bất thành, Elser cố gắng trốn sang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, binh sĩ Đức đã bắt người thợ mộc này tại biên giới trước khi xử tử ông. Maurice Bavaud - sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ đã lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát Hitler vì cho rằng trùm phát xít là "hiện thân của quỷ Satan". Bavaud tin rằng sự tồn tại của Hitler là mối đe dọa đối với Nhà thờ Thiên chúa giáo nên luôn cảm thấy bản thân phải đảm nhận "trách nhiệm thiêng liêng" giết chết Hitler. Đến ngày 9/11/1938, Hitler cùng một số lãnh đạo phát xít diễu hành trên đường phố Munich để kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện "Đảo chính Nhà hàng bia". Khi ấy, Bavaud mang theo khẩu súng lục nhằm tìm cơ hội ám sát Hitler. Tuy nhiên, do dòng người trên phố quá đông, Bavaud không thể thực hiện kế hoạch ám sát Hitler. Dẫu vậy, chàng sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ vẫn bị bắt giữ vì âm mưu giết hại Hitler khi đang trên đường tìm cách rời Đức. Đến tháng 5/1941, Bavaud bị hành hình bằng máy chém tại nhà tù Plotzensee ở Berlin. Sĩ quan quân đội Đức Rudolf von Gertsdorff là một trong những người thực hiện kế hoạch ám sát Hitler vô cùng táo bạo. Vào ngày 21/3/1943, Gertsdorff đã mang bom trên người và dự định cho phát nổ để cùng chết với Hitler. Khi ấy, Gertsdorff là người hướng dẫn cho trùm phát xít tại triển lãm. Vị sĩ quan này đã hẹn giờ quả bom phát nổ sau 10 phút. Tuy nhiên, dù được Gersdorff dẫn đường nhưng Hitler vẫn quyết định rời đi thông qua một cánh cửa ngách khi vừa mới xuất hiện được vài phút. Do vậy, Gersdorff vội vàng vô hiệu hóa quả bom trong nhà vệ sinh chỉ vài giây trước khi nó phát nổ.

Năm 1939, Johann Georg Elser - thợ mộc người Đức - đã thực hiện vụ ám sát trùm phát xít Hitler. Elser tự chế tạo bom rồi đặt nó bên dưới bục diễn thuyết - nơi Hitler phát biểu thường xuyên ở Munich Beer Hall. Tuy nhiên, điều Elser không ngờ đến là bài phát biểu của nhà độc tài Hitler ngắn hơn bình thường. Bởi vì thời tiết xấu nên Hitler rời bục vài phút trước khi quả bom nổ. Vụ nổ bom trên đã khiến 8 người chết và 60 người bị thương. Tuy nhiên, Adolf Hitler vẫn bình an vô sự. Sau khi thực hiện vụ ám sát trùm phát xít Adolf Hitler bất thành, Elser cố gắng trốn sang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, binh sĩ Đức đã bắt người thợ mộc này tại biên giới trước khi xử tử ông. Maurice Bavaud - sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ đã lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát Hitler vì cho rằng trùm phát xít là "hiện thân của quỷ Satan". Bavaud tin rằng sự tồn tại của Hitler là mối đe dọa đối với Nhà thờ Thiên chúa giáo nên luôn cảm thấy bản thân phải đảm nhận "trách nhiệm thiêng liêng" giết chết Hitler. Đến ngày 9/11/1938, Hitler cùng một số lãnh đạo phát xít diễu hành trên đường phố Munich để kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện "Đảo chính Nhà hàng bia". Khi ấy, Bavaud mang theo khẩu súng lục nhằm tìm cơ hội ám sát Hitler. Tuy nhiên, do dòng người trên phố quá đông, Bavaud không thể thực hiện kế hoạch ám sát Hitler. Dẫu vậy, chàng sinh viên khoa tâm thần học người Thụy Sĩ vẫn bị bắt giữ vì âm mưu giết hại Hitler khi đang trên đường tìm cách rời Đức. Đến tháng 5/1941, Bavaud bị hành hình bằng máy chém tại nhà tù Plotzensee ở Berlin. Sĩ quan quân đội Đức Rudolf von Gertsdorff là một trong những người thực hiện kế hoạch ám sát Hitler vô cùng táo bạo. Vào ngày 21/3/1943, Gertsdorff đã mang bom trên người và dự định cho phát nổ để cùng chết với Hitler. Khi ấy, Gertsdorff là người hướng dẫn cho trùm phát xít tại triển lãm. Vị sĩ quan này đã hẹn giờ quả bom phát nổ sau 10 phút. Tuy nhiên, dù được Gersdorff dẫn đường nhưng Hitler vẫn quyết định rời đi thông qua một cánh cửa ngách khi vừa mới xuất hiện được vài phút. Do vậy, Gersdorff vội vàng vô hiệu hóa quả bom trong nhà vệ sinh chỉ vài giây trước khi nó phát nổ.