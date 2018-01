Khó tin cách người Anh thời Trung cổ sinh con, đối phó dịch bệnh

T hời Trung cổ, người dân Anh cũng như ở nhiều nước châu Âu chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi đại dịch Cái chết Đen. Theo đó, dịch hạch đã cướp đi tính mạng của 2/3 dân số. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh cũng như tỷ lệ người tử vong vì bệnh dịch hạch cao nên một số lý do được đưa ra để lý giải nguyên nhân bùng phát dịch bệnh. Trong số các nguyên nhân, nhiều người cho rằng việc tắm rửa có liên quan đến sự lây lan và nhiễm bệnh dịch hạch. Nhiều người cho rằng, việc tắm rửa thường xuyên sẽ khiến giãn nở lỗ chân lông trên cơ thể. Điều này khiến cơ thể yếu đi và dễ mắc bệnh tật. Do vậy, không ít người đã kiêng tắm rửa để không nhiễm bệnh dịch hạch. Ngày nay, khoa học chứng minh dịch bệnh này không hề liên quan đến việc tắm của con người. Sinh con là thời khắc vô cùng thiêng liêng và tốt đẹp. Tuy nhiên, vào thời Trung cổ, phụ nữ Anh sinh con không hề đơn giản. Cụ thể, những người đỡ đẻ thường ngồi bên cạnh thai phụ và cầu nguyện khi họ mang thai hoặc sinh con. Họ cũng sẽ gọi đứa trẻ hãy ra khỏi bụng mẹ một cách an toàn. Sở dĩ người ta làm như vậy vì theo ước tính khoảng 20% phụ nữ chết khi sinh con. Không chỉ cầu nguyện, người xưa còn dùng cả ma thuật nhằm giúp thai phụ thời Trung cổ vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Để tránh thai, phụ nữ Anh thời Trung cổ sử dụng bùa hộ mệnh có chứa tinh hoàn chồn, răng sữa và thai nhi bị hỏng. Họ quan niệm nếu sử dụng bùa hộ mệnh này sẽ không mang thai ngoài ý muốn. Mời quý độc giả xem video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (nguồn: VTC14).

