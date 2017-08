Khi sắp chết, người ta nhìn thấy những gì?

Trải nghiệm cận tử được cho là bí ẩn lớn nhất, làm đau đầu khoa học suốt hàng trăm năm qua. Cảm giác khi đứng ở lằn ranh sinh tử ra sao, hẳn nhiều người cũng cảm thấy tò mò…

Ông Grigoriy Doronin ở thị trấn Sergiev Posad, miền đông nam nước Nga kể lại: “Tối hôm đó, vợ tôi đi làm về, căng thẳng, mệt mỏi, rồi đột nhiên nói: Em thấy chán nản quá. Chắc em chẳng còn ở thế giới này được bao lâu nữa! Ngày hôm sau, 2 vợ chồng tôi gặp tai nạn ôtô. Cô ấy qua đời, còn tôi sống sót“.

Cô Inna P. ở thành phố Samara cũng có câu chuyện tương tự: “Mới mùa hè năm ngoái, khi 2 vợ chồng tôi đang đứng trên ban công nhìn ngắm dòng Volga hiền hòa thì đột nhiên anh ấy hỏi: Em có tin là anh sắp chết không? Tôi thực sự sững sờ vì sức khỏe anh ấy đang hết sức bình thường. Vài tuần sau, chồng tôi đột ngột qua đời vì một cơn đau tim“.

Một người đàn ông khác chẳng may trượt chân rơi xuống thác nước. Giây phút cận kề cái chết, anh chợt thấy ký ức đời mình chạy qua trước mắt. Rất may là em trai đã kịp tóm lấy người giúp anh may mắn sống sót. Nhưng anh mãi mãi không thể quên “khoảnh khắc siêu thực” ấy. “Nó giống như một đoạn phim quay chậm, mọi thứ lướt qua trí óc tôi. Đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác ấy và đến giờ vẫn còn ớn lạnh khi nghĩ tới“, người đàn ông giấu tên viết trên trang mạng xã hội Reddit.

Tuy nhiên, trải nghiệm cận tử ấy đã không còn là điều gì quá xa lạ, huyền hoặc nữa. Dù ngoài đời thật hay trên phim ảnh, người ta hầu hết đều đã nghe về nó. Khoa học cũng chứng minh được rằng hiện tượng ký ức con người tua lại trong thời khắc cận tử là hoàn toàn có thật.

Tôn giáo cho rằng cái chết không đồng nghĩa với sự hủy diệt hoàn toàn. Nó chỉ là sự kết thúc của cuộc sống trần thế và thân thể xác thịt này. Linh hồn (còn gọi là nguyên thần) của người ta lại là thứ bất diệt. Sau khi nhục thân kết thúc sự sống, nguyên thần thoát rời đi và tiếp tục tiến nhập vào cõi luân hồi, chuyển sinh. Đó là cách lý giải trong các tôn giáo.

Do đó sự thần bí của trải nghiệm cận tử càng kích thích trí tò mò của người ta. Những người suýt chết hoặc chết lâm sàng (tim ngừng đập) đều đột nhiên trải qua loại cảm giác đó. Họ có thể thấy cả cuộc đời mình thoảng qua trước mắt, nhìn thấy ánh sáng trên thiên đàng, cảm giác như đi trong một đường hầm tối hun hút hoặc thấy thân nhẹ nhàng, bay bổng, rời khỏi xác.

Liệu trải nghiệm cận tử có phải là một loại ảo giác không? Kiếp sau mà tôn giáo nói tới có thực sự tồn tại không? Người ta vốn không thể nhìn thấy thế giới sau khi chết. Tuy nhiên những hiện tượng kỳ lạ xảy ra có thể cho chúng ta biết được cảm giác bí ẩn của trải nghiệm cận tử này:

1. Biết rõ thông tin về cái chết của bản thân

Họ sẽ tận tai nghe thấy bác sĩ hoặc những người có khác có mặt ở đó xác định mình đã tử vong. Họ sẽ cảm nhận thấy sức sống bị suy kiệt tới mức độ cực điểm.

2. Cảm giác hưng phấn giải thoát

Trong giai đoạn đầu của khoảnh khắc cận tử, người ta sẽ cảm thấy một sự hòa ái, bình thản và hưng phấn sâu trong tâm hồn. Cảm giác đau đớn chỉ vụt tới rồi mau chóng qua đi. Sau đó họ sẽ phát hiện bản thân trôi lơ lửng trong một vùng tối tăm, một cảm giác thoải mái chưa từng có sẽ bao quanh thân thể.

3. Tiến vào một hang động tối đen

Có người cảm thấy mình bị rơi vào một không gian tối đen. Ban đầu nó là một không gian giống như hình trụ tròn không có không khí. Cảm giác đó như một vùng đất quá độ giữa một bên là trần thế và một bên là thế giới hư ảo bên kia.

4. Linh hồn thoát khỏi cơ thể

Người ta phát hiện bản thân đang đứng ở một vị trí khác để quan sát thân xác của chính mình. Có một người đàn ông sau khi rơi xuống nước may mắn được cứu sống. Khi bị rơi xuống nước, anh cảm thấy mình như thoát ly khỏi cơ thể, rơi vào một không gian hoàn toàn khác biệt. Anh còn cảm thấy dường như bản thân đang trôi nhẹ nhàng giống một chiếc lông chim, không còn bị ước thúc bởi thân xác thịt nữa.

5. Ngôn ngữ bị hạn chế

Người đàn ông trên cho biết mình rất muốn gào lên kêu cứu nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy dù họ ở rất gần. Một người phụ nữ khác được cứu sống sau trận động đất cho biết: “Khi đó tôi cố gắng thử nói chuyện với những người khác, hỏi họ rằng mình đang ở đâu nhưng không có ai nghe thấy tôi nói gì cả“.

6. Thời gian như biến mất

Khi ở vào trạng thái thoát ly khỏi thân thể, họ sẽ mất đi cảm giác về thời gian. Có người hồi tưởng lại và chia sẻ: “Vào khoảnh khắc đó tôi không ngừng ra vào chính nhục thân của mình“.

7. Cảm giác trở nên vô cùng nhạy bén

Dây thần kinh thị giác, thính giác đột nhiên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Một người đàn ông nói: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng như vậy, thị lực được tăng lên tới một mức không thể tưởng tượng nổi“.

8. Cảm giác đơn độc không có người giúp đỡ

Sau khi rơi vào trạng thái cận tử này, người ta sẽ cảm thấy lẻ loi và đơn độc một cách mãnh liệt. Một người đàn ông từng rơi vào khoảnh khắc đó cho biết: “Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể trò chuyện hay nói gì với bất cứ ai và điều này làm tôi cảm thấy vô cùng cô đơn“.

9. Có “người khác” tới bầu bạn với họ

Vào lúc này họ sẽ thấy xung quanh xuất hiện rất nhiều người lạ khác. Hoặc là người này đến để giúp họ đi tới nơi quá độ dành cho những linh hồn hoặc là đến để nói với họ rằng chuông báo tử chưa điểm và họ có thể trở về đợi thêm một thời gian nữa.

10. Xuất hiện một luồng ánh sáng tái hiện cuộc đời

Vào thời khắc cuối cùng của trải nghiệm cận tử, người ta sẽ thấy xuất hiện một luồng ánh sáng. Luồng sáng này tái hiện lại cả cuộc đời của họ trong một kiếp nào đó. Những hình này rất rõ ràng, chính xác, hoàn toàn khác biệt với ảo giác thông thường.

Vào lúc này người vừa tử vong sẽ như được trở lại với từng sự việc, từng hành động trong cuộc đời của mình. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, cả cuộc đời hiện lên sinh động hệt như một thước phim quay chậm. Ngay cả trình tự thời gian cũng đều tái hiện một cách rõ ràng, sinh động. Người ta cứ ngỡ như mọi thứ mới vừa chỉ xảy hôm qua.

11. Sinh mệnh quay trở về

Nếu may mắn được cứu sống sau khi trải qua cảm giác cận tử, rất nhiều người đều mong muốn linh hồn mình lập tức quay trở về với thân thể. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ tiến nhập vào cái chết sâu tới đâu, linh hồn sẽ bị tách xa khỏi cơ thể lâu tới đó. Nếu như người ta nhìn thấy được một luồng ánh sáng như trên đã nói, sự trở về của sinh mệnh sẽ diễn ra vô cùng mãnh liệt.

Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cuộc đời chợt hiện lên trước mắt như một cuộn video lưu ghi lại rõ ràng từng việc thiện, điều ác của người ta trong đời. Dẫu là phú hào, quan lớn hay kẻ nghèo khổ, thường dân, đối với từng sinh mệnh mà nói thì đó chính là sự phán xét cuối cùng. Người thiện, kẻ ác đến lúc này chính là phân minh rõ trắng đen.

Nhiều người không biết quý tiếc khoảng thời gian có được ở nơi trần thế, chẳng màng sống chết mà sa vào trụy lạc, dâm loạn, trác táng hủy đi sinh mệnh của mình. Họ quả thực không thể biết được sau khi chết số phận của mình sẽ ra sao. Nhưng không biết không có nghĩa là không có tội. Đến kỳ hạn thì Thần Chết sẽ gõ cửa, linh hồn phải xuống cõi âm gian mà chịu sự phán xét của Diêm Vương.

Chết không phải là sự kết thúc cuối cùng. Đó chỉ giống như người ta khép lại cánh cửa trần thế bên này để mở ra thêm những cánh cửa mới trong hành trình luân hồi của sinh mệnh dài đằng đẵng vạn kiếp vạn năm của mình. Có tội phải đền, hành thiện nhận phúc báo, đó đã là luân lý của vũ trụ, không ai có thể cải hoán.