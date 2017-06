Khám phá những địa điểm kỳ lạ nhất thế giới

Đảo Okunoshima ở Takehara, tỉnh Hiroshima, Nhật Bản là một trong những địa điểm kỳ lạ nhất trên Trái đất. Khi đến đây, du khách không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thú vị khi số lượng thỏ nhiều hơn số người sống trên đảo. Do có hàng trăm con thỏ sinh sống ở đảo Okunoshima nên nơi đây còn được gọi là Usagi Jami (Đảo Thỏ). Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể lý giải vì sao địa điểm này có nhiều thỏ đến vậy. Neft Dashlari là thành phố nổi trên biển đầu tiên trên thế giới. Thành phố công nghiệp này xây dựng trên giàn khoan khổng lồ tại biển Caspian, cách thủ đô Baku của Azerbaijan 64 km về phía đông. Thành phố Neft Dashlari là nơi định cư của hơn 1.000 người dân. Có thời điểm, địa điểm đặc biệt này có khoảng 5.000 người sinh sống. Đây cũng là thành phố ngoài khơi lớn và lâu đời nhất thế giới, xây dựng vào năm 1949 sau khi các kỹ sư tìm thấy nguồn tài nguyên dầu khổng lồ ở độ sâu 1.000m dưới đáy biển. La Rinconada ở Peru được xem là thị trấn cao nhất thế giới. Người dân sinh sống tại La Rinconada - thị trấn nằm ở độ cao 5.100m trên mực nước biển. Người dân nơi đây đã thích nghi với khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quanh năm giá rét. Do nằm ở địa hình cao như vậy, thị trấn Rinconada không có cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống nước cung cấp cho cư dân sinh hoạt và hệ thống xử lí nước thải... Lý do người dân bám trụ sinh sống ở La Rinconada với điều kiện khắc nghiệt như trên là vì sự hấp dẫn của các mỏ vàng gần thị trấn. Thành phố Candido Godoi ở Brazil là một trong nơi đặc biệt nhất thế giới. Nơi đây có tỷ lệ sinh đôi khá cao. Theo kết quả điều tra, tỉ lệ sinh đôi ở Candido Godoi là 10%, cao hơn 1,8% so với toàn bang Rio Grande do Sul cũng như trên toàn lãnh thổ Brazil. Nhiều chuyên gia đã thực hiện các công trình nghiên cứu để giải mã hiện tượng sinh đôi cao hiếm có ở Brazil. Theo đó, một số người suy đoán bác sĩ dưới thời Đức quốc xã Josef Mengele đã thực hiện nhiều thí nghiệm tăng tỷ lệ sinh đôi nhằm tạo nguồn binh cho quân đội Hitler chính là người đứng sau hiện tượng này. Tuy nhiên, giả thuyết này bị nhiều chuyên gia, nhà sử học bác bỏ. Cho đến nay, điều này vẫn là một bí ẩn lớn. Miracle Village nằm ở Everglades, miền Nam Florida (Mỹ) được nhiều người biết đến là nơi trú ngụ của hàng trăm tội phạm tình dục sau khi ra tù. Ngôi làng dành cho tội phạm tình dục này do mục sư Tin lành Dick Witherow thành lập năm 1009. Nơi đây trở thành "thiên đường" với những người phạm tội tình dục bởi sau khi ra tù, họ rất khó để tìm được việc làm và chỗ ở. Điều đặc biệt là ở Miracle Village không có bất cứ trẻ em nào vì theo quy định, những người từng phạm tội tình dục phải sống xa trẻ nhỏ để tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến nhóm đối tượng này.

