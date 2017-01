Độc lạ lễ nhậm chức tổng thống Mỹ qua các thời kỳ

Tổng thống đắc cử Franklin D. Roosevelt đang đọc lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra ở Đồi Capitol, Washington ngày 20/1/1937. Ảnh: Mashable. Hình ảnh trong buổi nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Franklin D. Roosevelt ngày 20/1/1945. Ảnh: Mashable. Ông John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 35 của nước Mỹ ngày 20/1/1961. Ảnh: Mashable. Hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Lyndon B. Johnson diễn ra vào ngày 20/1/1965. Ảnh: Mashable. Tổng thống đắc cử Richard M. Nixon đọc lời tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/29169. Ảnh: Mashable. Đây là hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 của ông Richard M. Nixon năm 1973. Ảnh: Mashable. Hình ảnh buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trang nghiêm tại Đồi Capitol của Tổng thống đắc cử Ronald Reagan ngày 20/1/1981. Ảnh: Mashable. Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ronald Reagan năm 1985. Ảnh: Mashable. Tổng thống đắc cử George H. W. Bush (Bush cha) trong buổi lễ nhậm chức năm 1989. Ảnh: Mashable. Ông Bill Clinton cùng vợ con trong buổi lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1/1997. Ảnh: Mashable. Người kế nhiệm Tổng thống Bill Clinton là George W. Bush (Bush con) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2005. Ảnh: The George W. Bush Presidential Library and Museum. Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ Barack Obama trong buổi nhậm chức ngày 20/1/2009. Ảnh: Mashable. Hình ảnh lễ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 của ông Barack Obama. Ảnh: US News.

Tổng thống đắc cử Franklin D. Roosevelt đang đọc lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ diễn ra ở Đồi Capitol, Washington ngày 20/1/1937. Ảnh: Mashable. Hình ảnh trong buổi nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Franklin D. Roosevelt ngày 20/1/1945. Ảnh: Mashable. Ông John F. Kennedy tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 35 của nước Mỹ ngày 20/1/1961. Ảnh: Mashable. Hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Lyndon B. Johnson diễn ra vào ngày 20/1/1965. Ảnh: Mashable. Tổng thống đắc cử Richard M. Nixon đọc lời tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/29169. Ảnh: Mashable. Đây là hình ảnh trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 của ông Richard M. Nixon năm 1973. Ảnh: Mashable. Hình ảnh buổi lễ tuyên thệ nhậm chức trang nghiêm tại Đồi Capitol của Tổng thống đắc cử Ronald Reagan ngày 20/1/1981. Ảnh: Mashable. Lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Ronald Reagan năm 1985. Ảnh: Mashable. Tổng thống đắc cử George H. W. Bush (Bush cha) trong buổi lễ nhậm chức năm 1989. Ảnh: Mashable. Ông Bill Clinton cùng vợ con trong buổi lễ nhậm chức tổng thống ngày 20/1/1997. Ảnh: Mashable. Người kế nhiệm Tổng thống Bill Clinton là George W. Bush (Bush con) trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2005. Ảnh: The George W. Bush Presidential Library and Museum. Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ Barack Obama trong buổi nhậm chức ngày 20/1/2009. Ảnh: Mashable. Hình ảnh lễ nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 của ông Barack Obama. Ảnh: US News.