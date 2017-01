Khám phá độc chiêu cầu may mắn trong năm mới

Để cầu may trong năm mới, người dân Mỹ có truyền thống ăn bắp cải với hy vọng sẽ gặp nhiều thuận lợi và kiếm được nhiều tiền bạc. Vào đêm giao thừa, người dân Scotland thường rải một ít đồng tiền vàng trước cửa nhà. Bởi lẽ, họ quan niệm một năm mới sẽ hạnh phúc, may mắn và đủ đầy hơn nếu ngay ngày đầu tiên của năm, khi vừa mở cửa ra thì bắt gặp ngay “tài lộc”. Người Đan Mạch quan niệm bát đĩa vỡ tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc. Vì vậy, người dân nơi đây sẽ giữ lại những chiếc bát đĩa cũ và ném vào nhà những người bạn, hàng xóm trong đêm giao thừa. Nếu có càng nhiều bát đĩa vỡ thì điều đó có nghĩa họ sẽ có một năm mới nhiều may mắn. Người Tây Ban Nha có truyền thống ăn một quả nho mỗi khi đồng hồ điểm một giây vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới để cầu mong 12 tháng tới tràn ngập hạnh phúc và may mắn. Tại Ecuador, người dân thường đốt một con bù nhìn để xua đuổi những điều xui xẻo trong 1 năm vừa qua và mang đến những vận may, niềm vui trong năm mới. Để cầu tài lộc trong năm mới, người Philippines sẽ mặc lên mình những món đồ có dạng tròn, bao gồm đồ có họa tiết chấm bi, chất đầy túi các loại tiền xu... trong đêm giao thừa. Tập tục này xuất phát từ việc người dân nơi đây quan niệm hình tròn tượng trưng cho tài lộc. Tại Brazil, vào đêm giao thừa, người dân thường mặc quần áo màu trắng với hy vọng năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Để có một năm mới bình yên, hạnh phúc, người Canada xây núi tuyết xung quanh nhà vì cho rằng nó có thể ngăn được ma quỷ. Từ đêm giao thừa đến ngày 3/1, người dân Pháp uống rượu say sưa vì quan niệm ngày tết phải uống cạn tất cả rượu mà họ có, làm như vậy thì trong năm mới sẽ được vạn sự như ý. Vào dịp năm mới, người dân Anh sẽ mua nhiều rượu, thịt vì quan niệm trong nhà bếp có dư giả rượu thịt thì đồng nghĩa năm mới sẽ dư giả, phát tài, phát lộc.

