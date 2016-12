Khám phá ba nhà thờ Con gà nổi tiếng nhất Việt Nam

Nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt là nhà thờ lớn nhất của TP Đà Lạt. Đây là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ còn có tên gọi dân gian là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh thánh giá của tháp chuông có hình con gà - biểu tượng của nước Pháp. Công trình được xây dựng từ năm 1931 đến 1942, theo kiểu mẫu của các nhà thờ Công giáo Roma ở châu Âu, tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman. Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Cửa sổ nhà thờ được lắp những tấm kính màu do xưởng Louis Balmet danh tiếng ở Grenoble (Pháp) chế tạo. Nhà thờ Con Gà là nơi thu hút rất nhiều người cả trong và ngoài đạo đến tham quan ở Đà Lạt, đặc biệt vào những dịp lễ của người Công giáo. Nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, nhà thờ chính tòa Đà Nẵng là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu nhất của thành phố miền Trung này. Nhà thờ cũng mang tên gọi khác là nhà thờ Con Gà do trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà màu xám làm bằng hợp kim. Nhà thờ được khởi công từ tháng 2/1923 trên khoảng đất trống đường Rue du Musée (nay là đường Trần Phú) do linh mục Vallet thiết kế và chủ làm chủ thầu xây dựng. Đây là nhà thờ Công giáo duy nhất được xây dựng tại Đà Nẵng thời Pháp thuộc. Về tổng quan, nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic với những ngọn tháp cao vút, những vòm cửa quả trám. Ngày nay, nhà thờ Con Gà là địa điểm tham quan ưa thích của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến thành phố Đà Nẵng. Nhà thờ Huyện Sỹ là một trong những nhà thờ cổ nổi tiếng nhất Sài Gòn. Tương tự nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt và Đà Nẵng, đỉnh tháp chuông nhà thờ Huyện Sĩ có chong chóng chỉ hướng gió hình con gà trống, một mô típ phổ biến trong kiến trúc nhà thờ Pháp. Nhà thờ do ông bà Lê Phát Ðạt, tức Huyện Sỹ, hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng đầu thế kỷ 20. Công trình được khởi công xây dựng năm 1902 trên khu đất cao nằm ở góc đường Frère Louis (nay là đường Nguyễn Trãi) và Frère Guilleraut (nay là đường Tôn Thất Tùng), theo thiết kế của linh mục Bouttier, đến năm 1905 thì được khánh thành. Nhà thờ được xây theo phong cách kiến trúc Gothic với mặt tiền và các cột chính ốp đá hoa cương Biên Hòa. Chính điện nhà thờ có vòm chịu lực dạng cung nhọn. Ngày nay nhà thờ Huyện Sỹ là một điểm tham quan nổi tiếng dành cho du khách ở khu vực trung tâm TP HCM.

