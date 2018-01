Ít ai biết diện mạo chợ Bến Thành thưở sơ khai là thế này

Chợ Bến Thành cũ nằm bên kênh Charner (nay là đường Nguyễn Huệ), còn gọi là chợ Charner. Từ năm 1911, khu chợ này đã được di dời về vị trí chợ Bến Thành ngày nay. Ảnh tư liệu. Diện mạo chợ Bến Thành mới khi được khánh thành năm 1914. Công trình do hãng thầu Brossard et Maupin của Pháp đầu tư xây dựng. Ảnh tư liệu. Chợ Bến Thành thập niên 1920. Ảnh tư liệu. Xe ngựa bốn bánh - phương tiện đi lại của người giàu ở Sài Gòn thuộc địa - trước Chợ Bến Thành năm 1921. Ảnh tư liệu. Toàn cảnh khu vực chợ Bến Thành, khoảng thập niên 1920 - 1930. Ảnh tư liệu. Góc Tây - Nam chợ Bến Thành năm 1931. Phía trái là cửa Tây của chợ. Ảnh tư liệu. Bến xích lô máy chợ Bến Thành năm 1950. Ảnh: Life. Chợ Bến Thành trong tấm bưu thiếp in năm 1962. Ảnh tư liệu. Cổng chính chợ Bến Thành năm 1967 với các pa-nô quảng cáo kem đánh răng Peplon. Ảnh: john Beck. Cửa Đông chợ Bến Thành một tấm bưu thiếp của Sài Gòn trước 1975. Ảnh tư liệu. Vòng xoay trước chợ Bến Thành năm 1967. Ảnh: Nguyễn Thành Tài. Không ảnh khu vực chợ Bến Thành cuối thập niên 1960. Ảnh: P. Strauss. Chợ Tết họp bên ngoài chợ Bến Thành năm 1972. Ảnh: A. Abbas. Khu bán gà vịt trong chợ Bến Thành năm 1973. Ảnh: Nick Dewolf. Chợ Bến Thành năm 1979. Ảnh tư liệu. Xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

