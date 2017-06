Huyền thoại chống nắng nóng “made in Vietnam” thời bao cấp

Do số lượng sản xuất hạn chế, việc mua quạt con cóc trong thời bao cấp là rất khó. Đa phần quạt đến với người dân qua đường phân phối về các cơ quan. Để nhận được quạt, nhân viên sẽ phải bốc thăm, ai may mắn sẽ trung quạt con cóc, nếu không may thì chỉ trúng lốp xe, nan hoa xe đạp...