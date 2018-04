Hoảng hồn với những địa điểm đáng sợ nhất hành tinh

Đảo búp bê, Mexico: Địa điểm đáng sợ này gắn với câu chuyện về một bé gái bị chết đuối. Cha của cô bé tin rằng những con búp bê chứa linh hồn của con gái mình nên gia đình đã đem tất cả những con búp bê bị bỏ rơi lên hòn đảo này. Thị trấn ma Centralia, Mỹ: Sau khi một vụ cháy mỏ than xảy ra vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, Centralia trở thành thị trấn bị bỏ hoang. Hiện nay, nơi này chỉ còn 7 người sinh sống. Nhà thờ Sedlec, Cộng hóa Séc: Được trang trí bằng 40.000 bộ hài cốt, nhà thờ độc đáo này khiến bất kỳ du khách nào ghé thăm đều thấy “lạnh gáy”. Hầm mộ Capuchin, Italy: Bên trong hầm mộ này là nơi lưu giữ 8000 xác ướp từ thế kỷ 18 – 19. Du khách có thể thăm địa điểm này các ngày trong tuần trừ Chủ Nhật nhưng hãy cẩn thận bởi có thể bạn sẽ không tìm thấy lối về. Bệnh viện bỏ hoang Beelitz- Heilstatten, Đức: Địa điểm khiến bạn “sởn gai ốc” này từng là nơi chữa trị cho trùm phát xít Hitler. Nơi đây lưu truyền nhiều câu chuyện kinh dị khiến những người dũng cảm nhất cũng phải “thót tim”. Công viên Haw Par Villa, Singapore: Đối lập hoàn toàn với công viên Disney tươi sáng, Haw Par Villa mang đến cảm giác sợ hãi từ những câu chuyện rùng rợn về địa ngục. Những chiếc quan tài treo ở Sagada, Philippines: Người dân ở vùng đất này treo những chiếc quan tài lên vách đá và tin rằng chiếc quan tài nào càng được treo cao thì người đó càng sớm đến thiên đường. Làng búp bê Nagoro, Nhật Bản: Ngôi làng kỳ lạ này ở Nhật Bản chỉ có 37 cư dân nhưng có tới 350 con búp bê với đủ mọi hình dạng nằm rải rác khắp nơi. Christ of the Abyss, San Fruttuoso, Italy: Bức tượng chúa Jesus dưới biển cao khoảng 2,4 mét được đặt ngoài khơi vịnh San Fruttuoso, Italy vừa là một kiệt tác điêu khắc tuyệt đẹp vừa gợi lên nhiều cảm xúc khó tả cho du khách tham quan.

