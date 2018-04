Hoàng đế Napoleon bại trận ở Nga vì... những chiếc cúc áo?

Vào tháng 6/1812, Hoàng đế Napoleon đã điều khoảng 675.000 binh sĩ nằm trong Đội quân Vĩ đại (Grande Armée) tới Moscow để chinh phục nước Nga. Trong cuộc chiến xâm lược nước Nga do Pháp phát động, quân đội của Napoleon liên tiếp gặp nhiều bất lợi. Nhiều binh sĩ Pháp tử trận trong các cuộc giao chiến đẫm máu với binh sĩ Nga. Không ít binh sĩ trong Đội quân Vĩ đại chết vì đói khát và thời tiết lạnh giá khắc nghiệt của xứ sở bạch dương. Sau nhiều tháng chiến đấu, quân đội của Hoàng đế Pháp Napoleon không giành được chiến thắng nên buộc phải rút quân với số lượng binh sĩ chỉ còn 100.000 người. Qua đó có thể thấy, quyết định chinh phục Nga của Hoàng đế Napoleon đã khiến nước Pháp nhận lấy hậu quả nặng nề. Quyết định sai lầm của nhà cầm quân này đã khiến khoảng nửa triệu binh sĩ Pháp bỏ mạng nơi xứ người. Các nhà nghiên cứu, chuyên gia đã có gắng giải mã nguyên nhân thất bại của Hoàng đế Napoleon tại mặt trận Nga. Sau một thời gian nghiên cứu, người ta tìm ra một trong những "hung thủ" khiến đoàn quân Napoleon thất bại ở Nga là vì những chiếc cúc sử dụng trên áo choàng, quần và áo khoác của binh sĩ Pháp trong Đội quân Vĩ đại. Những chiếc cúc được may cho áo choàng, quần và áo khoác của binh sĩ Pháp làm từ thiếc. Chất liệu này thường không bền trong điều kiện nhiệt độ thấp. Khi ở trong điều kiện thời tiết lạnh giá khắc nghiệt, thiếc sẽ vỡ vụn ra thành bột. Do những chiếc cúc không còn nên quân phục và áo choàng chống rét của binh sĩ Pháp không thể giữ ấm cơ thể, thậm chí trở nên vướng víu khi giao chiến với quân địch. Chính điều này đã góp phần đẩy quân đội của Napoleon đến thất bại cay đắng. Mời quý độc giả xem video tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

