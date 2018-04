Hình độc về văn hóa vỉa hè ở New York năm 1966

Các họa sĩ ký họa hành nghề dọc vỉa hè đại lộ Số 6, khu Greenwich Village, thành phố New York năm 1966. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Bức tranh ký họa Batman tại quầy của một họa sĩ vỉa hè. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Người dân chơi cờ vua trên hè phố. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Các thanh niên biểu diễn văn nghệ tại Quảng trường Washington của thành phố New York. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Khung cảnh nhộn nhịp tại cổng chào Quảng trường Washington. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Các sạp bán tranh bên vỉa hè. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Nhiều khách qua đường dừng lại xem tranh. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Người phụ nữ bán tranh. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Người dân thư giãn trong công viên. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Hộp điện thoại công cộng trên vỉa hè New York. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Ánh đèn neon rực rỡ của quán cà phê Metropole buổi tối. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Bên ngoài quán cà phê Le Figaro. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Nhà hát New Amsterdam vào buổi tối. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Bên ngoài nhà hàng Ming Tree. Ảnh: Kurt Clark/ Flickr. Mời quý độc giả xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

