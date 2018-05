Hình ảnh đáng kinh ngạc về "khu vườn bí mật" trong Nhà Trắng

Ngoài những sự kiện đặc biệt như Lễ hội lăn trứng Phục sinh (Easter Egg Roll), lễ thắp sáng cây thông giáng sinh, những khu vườn này chỉ chính thức mở cửa cho khách tham quan vào hai buổi cuối tuần trong một năm. Khuôn viên Nhà Trắng được bao quanh bởi những khu vườn cùng với một khu vực sân khấu cho các sự kiện lớn. Đây thực chất là một vườn quốc gia, trong đó khu vườn phía The South Lawn (bãi cỏ phía nam) là phần rộng nhất. Khu vực này rộng đến nỗi trực thăng của tổng thống – Marine One có thể hạ cánh và cất cánh ở đây, chỉ vài bước là đến Phòng Bầu dục. Khu vườn là nơi Tổng thống Mỹ đón khách đến trong các chuyến thăm chính thức, cũng là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng như Lễ hội lăn trứng Phục sinh, được Đệ nhất phu nhân chủ trì tổ chức hàng năm. Ảnh: Nơi trực thăng tổng thống hạ cánh. Đây cũng là nơi đón tiếp các vị khách đến thăm. Lễ hội lăn trứng Phục sinh. Phía Nam The South Lawn, đằng sau rặng cây là một “khu vườn bí mật” được gọi là Vườn trẻ em, khá yên lặng so với những ồn ào bao quanh Nhà Trắng. Ảnh khu vườn trên Google Street View. Kể từ khi mở cửa, khu vườn in dấu tay của 17 người con và cháu của các vị tổng thống trên nền gạch. Phía Nam Vườn trẻ em là Vườn bếp, nơi vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama trồng năm 2009. Nơi này cung cấp đa dạng các loại rau quả và thảo dược theo mùa, những thực phẩm gia đình tổng thống không dùng đến sẽ được quyên góp từ thiện. Ảnh: Phu nhân Michelle Obama chăm sóc cây tại vườn. Khu vườn này vẫn được duy trì dưới thời Tổng thống Trump. Bao quanh khu vực South Portico của Nhà Trắng là những khu vườn được gia đình Kenedy thành lập, bao gồm Vườn hồng – nơi nhiều tổng thống có những bài phát biểu nổi tiếng. Kể từ khi sửa chữa, Vườn hồng tổ chức một đám cưới, một quốc yến và là địa điểm tổ chức các buổi họp báo và chụp ảnh. Vườn hồng - nơi các Tổng thống Mỹ tiếp xúc với công chúng. Sân golf mini lần đầu được xây dựng năm 1955, nằm gần Phòng Bầu dục và South Lawn. Tổng thống Trump dù thích golf nhưng truyền thông chưa được dịp nhìn thấy ông dùng sân golf này. Cựu Tổng thống Thomas Jefferson là người đầu tiên biến khuôn viên Nhà Trắng thành nơi có thể trồng cây và hoa, từ đó khoảng 17 thế hệ lãnh đạo tiếp nối và trồng cây xung quanh nơi đây. Ảnh: Cây mộc lan bên ngoài Nhà Trắng. Vị trí được đánh dấu sẽ là nơi trồng cây sồi do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng Tổng thống Trump.

