Hé lộ những trường hợp tử hình đặc biệt nhất lịch sử

Eva Dugan là t rường hợp tử hình đầu tiên và cũng là người cuối cùng ở bang Arizona bị hành quyết bằng cách treo cổ. Nữ phạm nhân này bị kết án tử hình vì tội giết người. Sát nhân người Mỹ Romell Broom bị kết án tử hình do hiếp dâm và giết chết cô bé Tryna Middleton, 14 tuổi, vào năm 1984. Đến ngày 15/9/2009, Broom được đưa vào phòng thi hành án tử hình, dù 25 năm qua ông ta vẫn cho rằng mình vô tội. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đến khó tin là các nhân viên y tế đã thất bại trong việc tiêm thuốc tử thần cho gã tử tù. Họ không sao tìm ra tĩnh mạch của tử tù Broom sau 18 lần tiêm. Do vậy, y đã trở thành người tử tù đầu tiên thoát chết ở phòng thi hành án tại Mỹ kể từ năm 1946. Willie Francis là trường hợp đầu tiên thoát chết sau khi bị đưa lên ghế điện tử hình của nước Mỹ. Y bị kết án tử hình vì tội sát hại ông chủ hiệu thuốc nơi hắn đang làm việc. Năm 1946, gã sát nhân 16 tuổi bị đưa lên ghế điện. Tuy nhiên, gã từ tù này không chết do hệ thống kích điện có vấn đề. Sau khi sự việc xảy ra, người ta tiến hành điều tra nguyên nhân và phát hiện một nhân viên nhà tù đã uống say khi đang kiểm tra khâu hoạt động của ghế điện trước khi dùng để hành hình Willie Francis. Nhờ vậy mà Francis thoát chết trong gang tấc. Một năm sau, lần hành hình thứ 2 của Francis diễn ra. Người ta đã kiểm tra kỹ càng ghế điện để không xảy ra "sự cố" như lần trước. Joseph R. Wood là tử tù Mỹ phải trải qua 2 giờ đau đớn trước khi chết vì tiêm thuốc độc. Sự việc xảy ra vào năm 2014. Khi ấy, các nhân chứng có mặt tại buổi hành hình tử tù Wood đã chứng kiến cảnh phạm nhân thở hổn hển ngay sau khi các chuyên viên tiêm thuốc an thần và giảm đau vào tĩnh mạch. Sau 1 tiếng 57 phút kể từ khi chuyên viên nhà tù tiêm thuốc độc cho Wood, gã tử tù mới tử vong. Sau khi xảy ra trường hợp này, quan chức bang Arizona đã yêu cầu xem xét lại việc thi hành án tử bằng thuốc độc bởi lẽ thống thường cuộc hành hình chỉ kéo dài 10 phút.

