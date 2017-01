Hé lộ những con số thú vị về Tết Nguyên đán

Số liệu thống kê cho thấy, người Trung Quốc chi khoảng 100 tỷ USD mua sắm dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Số tiền này lớn gấp đôi so với người dân Mỹ chi tiêu trong Lễ Tạ ơn trong năm đó. Vào dịp Tết Âm lịch, số 8 là con số biểu trưng cho sự may mắn của người Trung Quốc. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, người dân mong muốn nhận được phong bao lì xì đỏ có tờ 200 Nhân dân tệ (tương ứng khoảng 33 USD) vì cho rằng con số 200 sẽ mang lại may mắn cho họ. Mỗi năm, vào Tết Nguyên đán, các điểm bắn pháo hoa ở Trung Quốc được quy định diễn ra trong 23 phút. Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên... là những nước coi Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất năm. Số ngày nghỉ Tết Âm lịch ở mỗi nước dao động từ 3 - 10 ngày tùy vào quy định của mỗi nước. Báo cáo của Bộ Văn hóa Trung Quốc cho hay có tới 119 quốc gia từ Mỹ cho đến Rwanda tổ chức các lễ hội đón Tết Âm lịch. Người Trung Quốc ăn Tết khá sớm, từ ngày 8 tháng Chạp cho tới ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Theo ước tính, khoảng 3,6 tỷ người Trung Quốc từ các thành phố trở về quê đón Tết Nguyên đán, sum họp bên gia đình.

Số liệu thống kê cho thấy, người Trung Quốc chi khoảng 100 tỷ USD mua sắm dịp Tết Nguyên đán năm 2014. Số tiền này lớn gấp đôi so với người dân Mỹ chi tiêu trong Lễ Tạ ơn trong năm đó. Vào dịp Tết Âm lịch, số 8 là con số biểu trưng cho sự may mắn của người Trung Quốc. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy Tết Nguyên đán ở Trung Quốc , người dân mong muốn nhận được phong bao lì xì đỏ có tờ 200 Nhân dân tệ (tương ứng khoảng 33 USD) vì cho rằng con số 200 sẽ mang lại may mắn cho họ. Mỗi năm, vào Tết Nguyên đán, các điểm bắn pháo hoa ở Trung Quốc được quy định diễn ra trong 23 phút. Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên... là những nước coi Tết Nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất năm. Số ngày nghỉ Tết Âm lịch ở mỗi nước dao động từ 3 - 10 ngày tùy vào quy định của mỗi nước. Báo cáo của Bộ Văn hóa Trung Quốc cho hay có tới 119 quốc gia từ Mỹ cho đến Rwanda tổ chức các lễ hội đón Tết Âm lịch. Người Trung Quốc ăn Tết khá sớm, từ ngày 8 tháng Chạp cho tới ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Theo ước tính, khoảng 3,6 tỷ người Trung Quốc từ các thành phố trở về quê đón Tết Nguyên đán, sum họp bên gia đình.