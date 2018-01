Hé lộ nhân duyên năm 2018 cho 12 con giáp

Tuổi Tý: So với các con giáp khác trong 12 con giáp, vận nhân duyên năm 2018 tương đối tốt, có quý nhân tương trợ, tuy nhiên khi gặp khó khăn vẫn không phải dễ dàng có thể vượt qua mà vẫn cần phải nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Muốn mọi thứ thuận lợi, suôn sẻ, trong năm nay khi hợp tác với người khác cần phải chủ động, tích cực mới mong có được hiểu quả cao. Tuổi Sửu: Nhân duyên tương đối kém, khó có thể có được sự trợ giúp thực sự trong những lúc gặp khó khăn, mọi thành tích có được đều dựa phần lớn vào công sức của mình. Tuy cũng có những cơ hội do quý nhân mang lại cho bạn nhưng nếu không dựa vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân thì cơ hội cũng sẽ trôi đi. Ngoài ra khi gặp khó khăn cần chăm chỉ, khiêm tốn học hỏi người khác sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong mọi quyết định.Tuổi Dần: Các mối quan hệ trong năm 2018 của tuổi Dần đều rất vượng, có nhiều quý nhân, mọi khó khăn thường xuyên có người giúp đỡ. Với năng lực của bản thân, cộng thêm với sự trợ giúp của quý nhân mọi việc sẽ băng băng về đích. Tuổi Mão: Tuy quý nhân không nhiều nhưng cũng không phải là không mang lại nguồn năng lượng tốt cho vận trình của bạn. Điều quan trọng nhất khi vận quý nhân không vượng phát cần phải chủ động tích cực, dựa vào chính bản thân mình để tạo nên cơ hội. Nếu việc gì có người giúp đỡ cũng vẫn phải tự thân vận động, không nên ỷ lại mà cơ hội lại vuột khỏi tay. Tuổi Thìn: Tuy vận trình của năm không được như ý những vẫn có được sự trợ giúp của các quý nhân nên cũng giúp bạn hóa giải được nhiều khó khăn. Tuy nhiên vẫn phải tự dựa vào sức mình mới mong đi được đường dài, quý nhân chỉ mang đến cho bạn cơ hội còn có biến được hiện thực hóa cơ hội được hay không là do bạn. Tuổi Tỵ: Các mối quan hệ tương đối tốt, có lợi cho việc mở rộng và kết giao. Tuy không phải đại quý nhân nhưng gặp khó khăn vẫn mang đến cho bạn sự trợ giúp nhất định. Tuổi Ngọ: Nhân duyên tương đối kém, khó gặp được quý nhân, vì thế không nên trông chờ vào phép màu nào ngoài dựa vào chính bản thân bạn. Cần phải thận trọng trong các mối quan hệ bởi nhiều người thấy có lợi mới kết giao với bạn, hoặc có người chỉ có ý muốn lợi dụng ưu điểm nảo đó từ bạn để phục vụ mục đích cá nhân. Khi có người đề nghị phối hợp với bạn cũng cần phải thận trọng, suy tính cho kỹ để tránh bị mắc bẫy hoặc thua thiệt. Tuổi Mùi: Quý nhân tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến cho bạn phúc khí. Tuy nhiên có những khó khăn quý nhân cũng không thể giúp được bạn cho dù là họ tự nguyện muốn giúp hay bạn đích thân nhờ vả. Vì thế phàm là mọi việc cần phải dựa vào bản thân mình, tuy nhiên có những việc cũng không thể cưỡng cầu mà phải thuận theo thế mà làm. Tuổi Thân: Các mối quan hệ vượng phát, gặp được nhiều đại quý nhân nên bạn sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng vô cùng lớn. Làm việc gì cũng có quý nhân chỉ đường, mở lối nên mọi việc đều diễn ra tương đối suôn sẻ, thuận lợi. Mọi việc nên lắng nghe ý kiến của người khác, nắm chắc lấy cơ hội tránh nuôi tư tưởng chủ nghĩa cá nhân nếu không mọi việc lại khó có được kết quả như mong đợi. Tuổi Dậu: Các mối quan hệ kém, quý nhân không có, mọi việc cần phải tự thân lập thân, đừng mong nhờ vả, ỷ lại vào người khác. Ngoài ra, trong các mối quan hệ cần phải thận trọng, khiêm tốn, khéo léo, tránh va chạm với người khác vì tiểu nhân luôn tìm cách để ra tay với bạn. Tuổi Tuất: Gặp năm bản mệnh, nhân duyên kém, nhân khí không đủ, nên cần phải thận trọng hết sức trong các mối quan hệ để tránh đắc tội với người khác mà gây bất lợi cho bản thân mình. Tuổi Hợi: Vận nhân duyên tương đối vượng, quý nhân vây quanh nên mọi việc đều tương đối thuận lợi. Cố gắng tận dụng tốt mọi sự giúp đỡ của quý nhân để biến cơ hội thành hiện thực. Tuy nhiên bản thân mình cũng cần phải tự dựa vào sức mình, tránh ỷ lại vào người khác mà đánh mất đi khả năng quyết đoán cũng như tự chủ của bản thân trong công việc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

