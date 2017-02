Góc ảnh độc về Hà Nội giai đoạn 1896-1900

Mặt tiền của Sở Địa dư Đông Dương trên phố Nhượng địa, nay là đường Phạm Ngũ Lão, Hà Nội giai đoạn 1896-1900. Cơ quan này có chức năng khảo sát, vẽ và in ấn các bản đồ của xứ Đông Dương thuộc Pháp. Cổng chính của Sở Địa dư trên phố Nhượng địa. Xưởng in đang xây dựng và xưởng vẽ của Sở Địa dư nhìn từ phố Nhượng địa. Nhà ông Gallois, một cán bộ Sở địa dư, trên phố Nhượng địa. Cửa vào khuất phía sau ba họa viên người An Nam từ Sở Địa dư đi ra. Cổng phụ của Sở Địa dư. Những họa viên người châu Âu tại Sở Địa dư. Phòng vẽ của họa viên người An Nam tại Sở Địa Dư Đông Dương. Trong xưởng in của Sở Địa dư. Một khu nhà của Sở Địa dư với những chiếc giá dùng để in họa đồ bằng ánh sáng mặt trời. Một khoảng sân trong khuôn viên Sở Địa dư. Triển lãm của Sở Địa dư Đông Dương. Ảnh kỷ niệm của một gia đình nhân viên Sở Địa dư người Pháp trước khi về nước. Họ đã ở Đông Dương 3 năm. Sĩ quan Pháp cùng nhân công An Nam đứng bên ngoài khu căn cứ pháo binh, gần Sở Địa dư.

