Góc ảnh đẹp hút hồn về New York, Chicago năm 1970-1980

Phố Varick ở thành phố New York năm 1984. Một ngày nắng trên phố Halsted, Chicago năm 1978. Bên ngoài nhà hàng Dave's, New York năm 1984. Pa-nô quảng cáo của một cửa hán thực phẩm Italia ở khu Đông Chicago, 1977. Quán cà phê Fort Dearborn ở Chicago, 1977. Cửa hiệu thời trang Bee Gee's, New York năm 1984. Biển chỉ dẫn đường phố ở khu Vinegar Hill, New York năm 1988. Những người phụ nữ tại một sân ga tàu điện ở Chicago năm 1978. Ngôi nhà tạm bợ ở khu Vinegar Hill, New York 1985. Các ống khói của một nhà máy ở Vinegar Hill, 1985. Trụ sở Công ty LB Oil, New York năm 1984. Bên ngoài một quán Chock Full o 'Nuts - thương hiệu cà phê nổi tiếng New York, 1984. Cầu thang thoát hiểm xoắn ốc sau một khu chung cư ở Chicago, 1978. Bên ngoài lối vào một tiệm cắt tóc, New York năm 1985. Dưới gầm một cầu đường sắt ở Chicago năm 1978. Những chiếc chăn đủ màu trong một cửa hàng ở New York năm 1986. Ga Greyhound, Chicago những năm 1970. Xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.

Phố Varick ở thành phố New York năm 1984. Một ngày nắng trên phố Halsted, Chicago năm 1978. Bên ngoài nhà hàng Dave's, New York năm 1984. Pa-nô quảng cáo của một cửa hán thực phẩm Italia ở khu Đông Chicago, 1977. Quán cà phê Fort Dearborn ở Chicago, 1977. Cửa hiệu thời trang Bee Gee's, New York năm 1984 . Biển chỉ dẫn đường phố ở khu Vinegar Hill, New York năm 1988. Những người phụ nữ tại một sân ga tàu điện ở Chicago năm 1978. Ngôi nhà tạm bợ ở khu Vinegar Hill, New York 1985. Các ống khói của một nhà máy ở Vinegar Hill, 1985. Trụ sở Công ty LB Oil, New York năm 1984. Bên ngoài một quán Chock Full o 'Nuts - thương hiệu cà phê nổi tiếng New York, 1984. Cầu thang thoát hiểm xoắn ốc sau một khu chung cư ở Chicago, 1978. Bên ngoài lối vào một tiệm cắt tóc, New York năm 1985. Dưới gầm một cầu đường sắt ở Chicago năm 1978. Những chiếc chăn đủ màu trong một cửa hàng ở New York năm 1986. Ga Greyhound, Chicago những năm 1970. Xem clip: Những sự thật thú vị về nước Mỹ.