Giật mình "thị trấn ma" không người sáng đèn hàng đêm

Thông thường, khi nhắc đến thị trấn ma, mọi người thường liên tưởng đến những bức tường loang lổ, những tòa nhà đổ nát, cửa sổ dính đầy bụi bẩn... Tuy nhiên, thị trấn ma Kitsault lại hoàn toàn khác. Nằm trên bờ biển bắc tỉnh British Columbia, Canada, thị trấn ma quái Kitsault gây ấn tượng với du khách bởi những dãy nhà kiên cố, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, ngân hàng, quán rượu và rạp hát sạch sẽ và còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nơi đây không có ai sinh sống. Điều kỳ lạ hơn đó là đèn đường khắp thị trấn Kitsault vẫn sáng mỗi đêm. Đường phố ở Kitsault vẫn xanh tươi cây cối. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng mặc dù kể từ năm 1982, nơi đây không có ai sinh sống. Thị trấn Kitsaukt nằm gần biên giới Alaska. Vào năm 1979, nơi đây là nơi ở của các công nhân lao động tại những hầm mỏ molypen. Molypen là một loại hợp kim rắn, thường được dùng để gia tăng độ cứng và chống rỉ cho các sản phẩm thép. Tuy nhiên, không lâu sau đó, thị trường không còn mặn mà với molypen. Do vậy, 1.200 người dân tại thị trấn ma ở Canada cũng rời bỏ thị trấn sau khi công việc khai thác mỏ dừng lại. Trong khu vực này của tỉnh British Columbia, những mỏ kim loại quý và đá bán quý như bạc, chì, kẽm đã được khai thác trong gần 1 thế kỷ dẫn đến sự hình thành của các thị trấn như Alice Arm và Anuox. Molypden lần đầu được khai thác ở đây từ cuối những năm 60 đến cuối những năm 70 và dừng lại khi lợi nhuận giảm xuống. Đến cuối thập kỷ, giá Molypden đã tăng trở lại lần nữa khi các khu mỏ giàu molypden ở Alaska, British Columbia và miền tây nước Mỹ dần cạn kiệt. Công ty khai khoáng của Mỹ Phelps Dodge đã không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Vì vậy, thị trấn Kitsault được thành lập trên vùng đất rộng vài trăm mẫu đất. Hơn 100 ngôi nhà cho các gia đình được xây dựng và 7 khu chung cư với hàng trăm căn hộ. Ngoài ra còn có một bệnh viện hiện đại, một trung tâm mua sắm, nhà hàng, ngân hàng, bưu điện, quán rượu, bể bơi, thư viện, 2 trung tâm giải trí với bể sục, phòng tắm hơi và rạp hát. Đường điện thoại và truyền hình được chôn ngầm. Thậm chí, thị trấn này còn có một nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân trong thị trấn. Gần 18 tháng sau khi gia đình đầu tiên đến định cư ở Kitsault, thị trường molypden bắt đầu sụt giảm do sự suy thoái tính năng nghiêm trọng và sự xuất hiện của molypden nhân tạo. Các hầm mỏ bắt đầu đóng cửa và người dân ở Kitsault lần lượt rời khỏi thị trấn. Năm 2005, doanh nhân người Mỹ gốc Ấn Độ Krishnan Suthanthiran đã mua lại thị trấn Kitsault với giá 7 triệu USD và lên kế hoạch hồi sinh nơi này. Cụ thể, doanh nhân Suthanthiran bỏ ra 25 triệu USD để nâng cấp và bảo trì thị trấn. Hơn 10 nhân viên được thuê để kiểm tra, bảo dưỡng các tòa nhà, các công trình cũng như làm công việc sửa chữa. Họ sử dụng máy cắt cỏ, cắt tỉa cây xanh và quét dọn đường phố sạch sẽ. Do vậy dù không có người sinh sống, đèn đường ở thị trấn Kitsault vẫn sáng mỗi đêm. Doanh nhân Suthanthiran lên kế hoạch thu hồi khoản đầu tư của mình bằng cách biến Kitsaul thành một trung tâm công nghiệp khí hóa lỏng thiên nhiên của British Columbia. Tương lai của thị trấn đều phụ thuộc vào sự thành bại của dự án trên.

