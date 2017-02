Giải mật bí kíp vàng để sống sót khi máy bay gặp nạn

Cheryl A Schwartz - cựu thành viên phi hành đoàn mới chia sẻ trên diễn đàn Quora về những nguyên nhân khiến hành khách tử nạn khi máy bay gặp nạn. Schwartz cũng đưa ra một số bước để giúp hành khách tăng khả năng sống sót trong trường hợp máy bay gặp tai nạn. "Tôi không quan tâm bạn đã bay bao nhiêu lần trên máy bay 747 trong suốt nhiều thập kỷ bởi vì chúng không giống nhau. Mỗi lần bạn ngồi vào ghế trên máy bay, bạn nên đếm số hàng ghế từ chỗ của bạn đến cửa thoát hiểm gần nhất ở phía trước và phía sau. Bạn cũng phải quan sát xem cửa thoát hiểm ở bên trái hay phải của bạn. Bạn cũng phải biết cách làm thế nào để mở các cửa thoát hiểm trong trường hợp máy bay gặp nạn", ông Schwartz nói. Trong trường hợp máy bay gặp tai nạn, hành khách nên thắt chặt dây an toàn, cúi thấp đầu để tránh bị thương và bám chặt tay vào ghế trước. Hành khách nên bảo vệ đầu bằng một chiếc chăn, áo khoác hay bất cứ thứ gì để giảm thiểu tác động trong trường hợp hành lý ở khoang phía trên rơi xuống. Hành khách cũng nên để hành lý ở dưới ghế phía trước để có thể giúp bảo vệ chân không bị va đập, gãy dưới ghế. Hành khách nên đặt đầu lên ghế phía trước, đan tay sau đầu, cố định cánh tay ở hai bên nhằm bảo vệ đầu khi máy bay gặp sự cố. Cựu thành viên phi hành đoàn Schwartz cũng chia sẻ trong trường hợp hành khách phải sơ tán khi máy bay rơi, bạn sẽ phải để lại toàn bộ hành lý, kể cả hành lý xách tay, thậm chí là cả máy tính. Hành khách sẽ phải chạy càng nhanh càng tốt mà không được mang máy tính hay bất cứ thứ gì cho dù bạn có giải thích nó quan trọng đến mức nào. Ông cho biết nhân viên phi hành đoàn thường có 90 giây để sơ tán toàn bộ hành khách trên máy bay khi gặp sự cố có cháy hoặc có khói. "Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cửa thoát hiểm gần nhất đã được mở. Bạn có thể giúp đỡ những người khác nếu có thể. Bạn phải di chuyển thật nhanh để rời khỏi máy bay để đề phòng trường hợp nó cháy nổ", ông Schwartz cho hay. Theo ông Schwartz, trong nhiều vụ tai nạn máy bay, các nhà điều tra phát hiện một số hành khách tử vong trong tình trạng vẫn ngồi trên ghế và thắt chặt dây an toàn. Đôi lúc, hành khách trông chờ vào một ai đó sẽ mở giúp họ dây an toàn bởi vì họ không biết nên làm như thế nào. Có thể khi máy bay gặp nạn, hành khách đã mất bình tĩnh, hoảng loạn và không biết nên làm thế nào nên chỉ biết ngồi một chỗ. Trong trường hợp này, nhân viên phi hành đoàn đã được huấn luyện tình huống tương tự sẽ đi giúp các hành khách ở các khoang ra cửa thoát hiểm khi máy bay gặp nạn.

