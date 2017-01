Giải mã quái vật gà lai rồng giết người trong nháy mắt

Cockatrice là một sinh vật huyền thoại nổi tiếng của châu Âu thời Trung Cổ. Nó được mô tả là một quái vật có đầu gà trống và phần thân sau của rồng với sức mạnh rất đáng sợ. Theo các nhà nghiên cứu, huyền thoại về con quái vật này xuất hiện ở Anh từ thế kỷ 12 dựa trên một loài quái vật có nọc độc chết người và hơi thở có thể đốt cháy cỏ cây, làm vỡ đá tảng được mô tả trong cuốn “Lịch sử Tự nhiên” do hoc giả người La Mã Pliny già xuất bản năm 79 SCN. Theo mô tả, quái vật Cockatrice được sinh ra từ trứng của con gà trống, rồi được một con cóc hoặc rắn ấp nở ra. Nó có hình dạng lai tạp giữa gà trống và rồng con rồng, với nửa phía trước của gà, nửa phía sau của rồng, đi bằng hai chân. Sở hữu sức mạnh ma thuật đáng sợ, Cockatrice có thể giết người bằng nọc độc hoặc hơi thở của nó. Chỉ cần một tia nhìn của Cockatrice, nạn nhân sẽ bị hóa đá và chết. Kẻ thù duy nhất của Cockatrice là chồn hôi, loài miễn dịch với tất cả pháp thuật và có thể giết chết Cockatrice bằng mùi khí thải đặc trưng. Tiếng gáy của gà trống cũng được cho là có thể giết chết Cockatrice ngay tức khắc. Niềm tin này phổ biến đến mức vào ở thời Trung cổ, các khách bộ hành thường mang theo một con gà trống để đề phòng gặp con quái vật này. Cũng do quan niệm Cockatrice sinh ra từ trứng gà trống mà người châu Âu xưa cho rằng những quả trứng không có lòng đỏ là trứng do gà trống đẻ ra và có thể là mầm mống của một con Cockatrice. Cho đến nay, tại làng Wherwell ở vùng Hampshire của Anh, người dân vẫn lưu truyền huyền thoại về con Cockatrice tấn công và tàn sát dân làng. Theo giai thoại này, một người tên Green đã đặt những tấm kính vào trong căn hầm nhốt quái vật. Con quái vật Cockatrice đánh nhau với hình ảnh phản chiếu của mình cho đến khi mệt lử. Tận dụng thời cơ, Green đã giết nó.

