Giải mã những quan niệm mê tín lạ lùng của người Nhật

Một trong những quan niệm mê tín của người Nhật Bản là khi đi qua nghĩa trang hoặc nhìn thấy xe tang thì bạn phải giấu ngón tay cái đi. Trong tiếng Nhật, ngón tay cái là oyayubi (nghĩa là “ngón tay cha mẹ”). Do vậy, hành động giấu ngón tay cái khi đi qua nghĩa địa hoặc khi thấy có xe tang được xem là để bảo vệ cha mẹ. Họ làm như vậy vì tin rằng, nếu để lộ ngón tay cái thì điều đó có nghĩa bố hoặc mẹ của người đó sắp cận kề cái chết. Người Nhật Bản cũng kiêng đặt đầu giường quay về hướng Bắc. Điều mê tín này xuất phát từ quan niệm người chết thường chôn cất ở hướng Bắc theo nghi thức đám tang Phật giáo. Đối với người Nhật Bản, không chạm vào nhện được xem là một điều may mắn. Đặc biệt, người Nhật Bản không bao giờ giết nhện vào buổi sáng vì quan niệm nếu làm điều đó sẽ gặp xui xẻo. Người Nhật Bản nổi tiếng với những đôi guốc gỗ truyền thống. Nó biểu trưng cho văn hóa của đất nước hoa anh đào. Đôi guốc truyền thống của người Nhật cũng gắn liền với một quan niệm mê tín. Cụ thể, nếu đôi guốc bị gãy và lỏng dây thì điều này được xem là sẽ gặp xui xẻo. Trong quan niệm của người Nhật Bản, con số 4 được cho là con số xui xẻo. Nguyên do là vì số 4 và từ “chết” có cách phát âm giống nhau. Chính vì vậy, nhiều khách sạn, tòa nhà ở Nhật đều tránh con số 4 để không gặp những điều xui xẻo. Mời quý độc giả xem video: Nhiều trường hợp thương tâm vì mê tín dị đoan (nguồn: Tin Tức VTV24)

