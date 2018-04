Giải mã bí mật khó tin ở sa mạc Atacama

Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes. Nơi đây gồm những địa hình tương phản nhau: đồi đá, núi lửa và các cồn cát trải dài. Với diện tích khoảng 181.300 m2, sa mạc Atacama được Kỷ lục Thế giới Guinness, NASA và Hội địa lý Mỹ ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất thế giới. Theo các nghiên cứu của NASA, sa mạc Atacama nhận được lượng mưa không quá 1 mm/năm. Sa mạc Atacama là một trong ít sa mạc hầu như không có mưa. Người ta cho rằng, nguyên nhân khiến sa mạc này ít có mưa vì có những dãy núi cao nằm xung quanh. Do hầu như không có mưa, thảm thực vật và động vật ở sa mạc Atacama vô cùng ít ỏi. Trong năm 2015, sa mạc Atacama nhận được một số trận mưa "quý như vàng" khiến rừng hoa cẩm quỳ bất ngờ nở rộ trên mảnh đất khô cằn này. Điều này tạo nên cảnh quan ngoạn mục, hiếm có ở sa mạc Atacama. Địa hình ở sa mạc Atacama khá giống với sao Hỏa. Chính vì vậy, NASA sử dụng khu vực này để kiểm tra các vệ tinh và một số thí nghiệm cho sứ mệnh chinh phục sao Hỏa. Vào cuối những năm 1800, Chile và Bolivia đang tranh chấp gay gắt để có được chủ quyền sa mạc Atacama. Sau cùng, sa mạc này thuộc sự kiểm soát của Chile. Nhiệt độ ở sa mạc Atacama vào mỗi thời điểm trong ngày có sự chênh lệch lớn. Vào buổi sáng, nhiệt độ khoảng 40 độ C trong khi vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 4 độ C. Một điều thú vị là xác ướp lâu đời nhất không phải được tìm thấy ở Ai Cập mà là ở sa mạc Atacama. Theo các chuyên gia, xác ướp cổ nhất được tìm thấy tại sa mạc này có niên đại vào khoảng năm 7020 trước Công nguyên. Chính sự khô cằn ở Atacama đã bảo quản nguyên vẹn nhiều xác ướp. Mời quý độc giả xem video: Sa mạc khô cằn nhất thế giới biến thành biển hoa muôn màu (nguồn: VTC14)

Sa mạc Atacama nằm ở phía bắc Chile, giữa Thái Bình Dương và dãy núi Andes. Nơi đây gồm những địa hình tương phản nhau: đồi đá, núi lửa và các cồn cát trải dài. Với diện tích khoảng 181.300 m2, sa mạc Atacama được Kỷ lục Thế giới Guinness, NASA và Hội địa lý Mỹ ghi nhận là sa mạc khô cằn nhất thế giới. Theo các nghiên cứu của NASA, sa mạc Atacama nhận được lượng mưa không quá 1 mm/năm. Sa mạc Atacama là một trong ít sa mạc hầu như không có mưa . Người ta cho rằng, nguyên nhân khiến sa mạc này ít có mưa vì có những dãy núi cao nằm xung quanh. Do hầu như không có mưa, thảm thực vật và động vật ở sa mạc Atacama vô cùng ít ỏi. Trong năm 2015, sa mạc Atacama nhận được một số trận mưa "quý như vàng" khiến rừng hoa cẩm quỳ bất ngờ nở rộ trên mảnh đất khô cằn này. Điều này tạo nên cảnh quan ngoạn mục, hiếm có ở sa mạc Atacama. Địa hình ở sa mạc Atacama khá giống với sao Hỏa. Chính vì vậy, NASA sử dụng khu vực này để kiểm tra các vệ tinh và một số thí nghiệm cho sứ mệnh chinh phục sao Hỏa. Vào cuối những năm 1800, Chile và Bolivia đang tranh chấp gay gắt để có được chủ quyền sa mạc Atacama. Sau cùng, sa mạc này thuộc sự kiểm soát của Chile. Nhiệt độ ở sa mạc Atacama vào mỗi thời điểm trong ngày có sự chênh lệch lớn. Vào buổi sáng, nhiệt độ khoảng 40 độ C trong khi vào ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 4 độ C. Một điều thú vị là xác ướp lâu đời nhất không phải được tìm thấy ở Ai Cập mà là ở sa mạc Atacama. Theo các chuyên gia, xác ướp cổ nhất được tìm thấy tại sa mạc này có niên đại vào khoảng năm 7020 trước Công nguyên. Chính sự khô cằn ở Atacama đã bảo quản nguyên vẹn nhiều xác ướp. Mời quý độc giả xem video: Sa mạc khô cằn nhất thế giới biến thành biển hoa muôn màu (nguồn: VTC14)