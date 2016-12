Ghen tỵ 5 con giáp tiền về đầy túi trong tháng 1/2017

Tuổi Thìn

Theo tử vi năm 2017, người cầm tinh con giáp này bán hợp với Thái Tuế nên vận trình vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ, gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền tài luôn rủng rỉnh. Đặc biệt với những người làm trong ngành truyền thông, nghệ thuật… thì năm sau sẽ vô cùng phát đạt, đạt được nhiều bước tiến trên con đường công danh.

Những người tuổi Thìn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Họ không ngần ngại thử thách bản thân và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn thì họ lại dễ dàng có được thành công rực rỡ.

Ảnh minh họa. Ngoài tài năng thực sự thì nhờ quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, tuổi Thìn có được những thuận lợi trong công việc và tránh được những hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, để thành công không bị gián đoạn, người tuổi Thìn cần thay đổi tính nôn nóng, bộc trực. Sự nôn nóng của bạn có thể làm hỏng nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng.



Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi bản tính cương nghị, trung thực, chất phác, lương thiện. Họ biết đối nhân xử thế, trong năm nay sẽ rất vượng về đường tình duyên.

Người tuổi Hợi có xu hướng sống nghiêng về gia đình, tình cảm. Vận hạn năm 2017 là một năm may mắn đột biến với người tuổi Hợi. Đặc biệt trong chuyện tình duyên, người tuổi Hợi sẽ cực kì phát khi gặp được rất nhiều đối tượng tốt. Họ không những chỉ yêu thương thật lòng mà còn là những người có điều kiện kinh tế, học vấn khá giả.

Tuổi Mão

Vận may của người tuổi Mão được phục hồi. Bạn sẽ có nhiều may mắn về tài lộc. Trưng bày cóc ba chân hoặc một tô đầy những thỏi vàng và đá quý để tăng cường vận may về tài lộc. Tuổi Mão tiếp tục được hưởng may mắn ở hướng nam với nhiều đèn và ngựa. Điều này sẽ mang đến cho bạn may mắn về thanh danh. Người tuổi Mão đối diện với những thất thoát vể tài chính, có thể bị trộm cướp trong nửa cuối năm 2017, để hạn chế điều này bạn nên có một cặp phục khuyển ở cửa chính.

Năm 2017, người tuổi Mão sẽ có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình trong công việc. Đây là thời điểm để bạn cho mọi người thấy giá trị của bản thân nên cần biết nắm bắt thời cơ. Tất nhiên, để có thể đạt được thành công thì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Hãy lên kế hoạch thật cẩn thận, phân tích các mặt lợi, hại để phát huy được lợi thế sẵn có nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

Tuổi Sửu

Trong danh sách con giáp thành công nhất năm 2017, trước tiên phải kể đến người tuổi Sửu. Bước vào năm Đinh Dậu, vận trình của người tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên sự nghiệp thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công và có cơ hội thăng tiến cao.

Thậm chí không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Sửu hoàn toàn có thể tự mình phấn đấu để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị trí của mình. Trong năm mới, bạn hãy vận dụng trí tuệ tưởng tượng, sự sáng tạo để biến mơ ước thành hiện thực nhé.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cũng có thể gặp những giai đoạn rắc rối vào giữa năm 2017, nhưng qua những thời khắc này, tất cả sẽ ổn thỏa. Thời gian đó, bạn nên tránh ra ngoài vào ban đêm, cẩn thận với đồ đạc và tiền bạc khi đi ra ngoài một mình.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

