Theo dự đoán vận thế tháng 9/2017 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế của người tuổi Tý có nhiều biến động. Vận thế chung: 88 điểm. Tình cảm: có nhiều biến động. Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, có thể bỏ tiền ra đầu tư. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: “đỏ tình đen bạc”. Dự đoán tháng 9 cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 93 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: có quý nhân phù trợ. Tài vận: tiền bạc bội thu. Sức khỏe: chú ý đến chân, tay. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên thử thay đổi lại cách quản lý tài chính. Dự đoán tháng 9 cho tuổi Dần: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: có nhiều tiến triển khả quan. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: tình hình tài chính tốt, không nên bỏ tiền ra đầu tư. Sức khỏe: chú ý an toàn giao thông. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên cẩn thận trong công việc. Tuổi Mão: Vận thế chung: 84 điểm. Tình cảm: làm một thu hai. Tài vận: con giáp này có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, có thể thử tham gia đầu tư. Sức khỏe: chú ý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: gặp nhiều phiền phức. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: Có thêm khoản thu. Sức khỏe: lưu ý bệnh cấp tính. Hướng may mắn: hướng Tây Nam. Lời khuyên: nên phòng tránh tiểu nhân. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: có nhiều biến động. Sự nghiệp: cần chú tâm vào công việc. Tài vận: nên thận trọng trong các vấn đề tài chính. Sức khỏe: lưu ý các tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên cẩn thận khi kết giao bạn bè. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: có tiến tiển khả quan. Sự nghiệp: có quý nhân phù trợ. Tài vận: có thêm khoản thu. Sức khỏe: đề phòng bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Đông Bắc. Lời khuyên: nên khiêm tốn. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm mặn nồng. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng. Tài vận: hao tài tốn của. Sức khỏe: nên quan tâm đến sức khỏe người thân trong gia đình. Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc. Tuổi Thân: Vận thế chung: 94 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: nguồn thu chính có thêm khoản thu. Sức khỏe: tránh các vật rơi từ trên cao. Hướng may mắn mắn: hướng Đông. Lời khuyên: đề phòng tiểu nhân. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 78 điểm. Tình cảm: xảy ra xung đột. Sự nghiệp: công việc khởi sắc. Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên điều chỉnh lại mọi việc. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 77 điểm. Tình cảm: tiếp tục chuyển biến tốt. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: hao tổn tài vận. Sức khỏe: chú ý dạ dày. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: cần sắp xếp lại mọi việc. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: tiếp tục phát triển khả quan. Sự nghiệp: cơ bản ổn định. Tài vận: tiết kiệm trong chi tiêu để tránh “thất thoát tiền nong”. Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên khiêm tốn trong mọi việc. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo,cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

