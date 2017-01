Dự đoán vận may tháng 1/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán tháng 01/2017: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), bước sáng tháng 1 năm Đinh Dậu 2017, vận thế của tuổi Tý có những thay đổi. Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: Có phần phai nhạt. Sự nghiệp: Gặp phải tiểu nhân mọi việc cần thận trọng. Tài vận: Các nguồn thu nhập đều có nguy cơ giảm sút. Sức khỏe: Chú ý cẩn thận bệnh đường huyết quản. Lời khuyên: Không nên vay mượn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Tây Nam. Nguồn ảnh: Sina. Dự đoán tháng 01/2017 cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 96 điểm. Tình cảm: Có hướng tiến triển tốt đẹp. Sự nghiệp: Dẹp được họa tiểu nhân, mọi việc thảnh thơi làm chơi ăn thật. Tài vận: Các nguồn thu nhập chính rất vượng, các khoản thu nhập thêm cũng tạm ổn. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Lời khuyên: Tạm thời không nên đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Nam. Dự đoán tháng 01/2017 cho tuổi Dần: Vận thế chung: 78 điểm. Tình cảm: Gặp phải tiểu nhân, tình cảm sóng gió: Công việc: Có hướng tiến triển. Tài vận: Các nguồn thu nhập chính tương đối tốt, các khoản thu nhập thêm bình thường. Sức khỏe: Chú ý đảm bảo giấc ngủ. Lời khuyên: Có thể vay mượn để đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Đông. Tuổi Mão: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: Có hướng tiến triển tốt đẹp. Công việc: Gặp được quý nhân, công việc có cơ hội mới. Tài vận: Các nguồn thu nhập chính tạm ổn, các khoản tài lộc không tốt. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bị thương tay chân. Lời khuyên: Vay mượn đầu tư cẩn thận gặp phải kẻ xấu. Hướng may mắn: Hướng Tây. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 95 điểm. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Công việc: Có quý nhân tương trợ mọi việc hanh thông. Tài vận: Các nguồn thu nhập chính rất tốt, các khoản tài lộc cũng có. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong nhà. Lời khuyên: Có thể vay mượn đầu tư, nhưng cần nắm bắt đúng thời điểm. Hướng may mắn: Hướng chính Bắc. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: Có bước ngoặt lớn giúp tình cảm sang trang mới. Công việc: Tuần tự từng bước. Tài vận: Các nguồn thu nhập chính rất tốt, các khoản tài lộc bình thường. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc giấc ngủ cho tốt. Lời khuyên: Tạm thời dừng vay mượn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: Chưa được như ý. Công việc: Mây mù che phủ. Tài vận: Các khoản thu nhập chính giảm sút, các khoản tài lộc không có. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Lời khuyên: Vay tiền đầu tư lúc này là mạo hiểm. Hướng may mắn: Hướng Bắc. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: Vợ chồng hòa thuận, vui vẻ. Công việc: Có tiểu nhân phá quấy, công việc có trở ngại. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có nguy cơ giảm sút mạnh. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường tiết niệu. Lời khuyên: Không nên đầu tư. Hướng may mắn: Hướng Nam. Tuổi Thân: Vận thế chung: 74 điểm. Tình cảm: Như băng mùa đông. Công việc: Khó khăn bủa vây, tiểu nhân phá quấy. Tài vận: Các khoản thu nhập đều phải đề phòng nguy cơ phá tài. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Lời khuyên: Vay mượn đầu tư cần phải chọn người hợp tác. Hướng may mắn: Hướng Đông.

Tuổi Dậu: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: Dễ có xô xát, cãi vã. Công việc: Cũ mới giao thoa, khó khăn từng bước giải quyết. Tài vận: Các khoản thu nhập đều không ổn định. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Lời khuyên: Có vay mượn đầu tư. Hướng may mắn: Hướng chính Bắc.



Tuổi Tuất: Vận thế chung: 85 điểm. Tình cảm: Không được ổn định. Công việc: Tuần tự từng bước một. Tài vận: Các khoản thu nhập tương đối ổn định. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột, cố gắng ăn uống thanh đạm, hoặc ăn chay là tốt nhất. Lời khuyên: Không nên vay mượn hoặc đầu tư trog thời điểm này. Hướng may mắn: Hướng chính Đông.



Tuổi Hợi: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: Bình yên không sóng gió. Công việc: Tiến triển tốt. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản tài lộc cần thận trọng. Sức khỏe: Chú ý đề phòng cảm lạnh. Lời khuyên: Đầu tư cần phải biết người biết ta, biết ai là bạn ai là địch mới có thành công. Hướng may mắn: Hướng Đông Bắc. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

