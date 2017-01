Dự đoán tuần mới 23/1 - 29/1/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán tuần mới: Theo bài viết của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), trong tuần này, 12 con giáp cần phải lưu ý: Thứ hai xung tuổi Thìn, thứ ba xung tuổi Tỵ, thứ tư xung tuổi Ngọ, thứ năm xung tuổi Mùi, thứ sáu xung tuổi Thân, thứ bảy xung tuổi Dậu, chủ nhật xung tuổi Tuất. Lời khuyên: Tuần này những người tuổi Tý, Dậu, Ngọ cần thận trọng vì có tiểu nhân hãm hại, hao tài tốn của, vận đào hoa xấu đeo bám. Ngày xung kỵ không thích hợp để làm những việc quan trọng, như thứ hai xung tuổi Thìn thì những người tuổi Thìn không nên làm những việc lớn vào ngày này. Bảng vàng may mắn trong tuần: Sự nghiệp vượng nhất: Tuổi Sửu. Tài vận phát nhất: Tuổi Tỵ. Vận đào hoa sáng nhất: Tuổi Hợi. Dự đoán tuần mới của tuổi Tý: Vận thế chung: 3.5 điểm. Sự nghiệp: 3.5 điểm. Tình cảm: 4.0 điểm. Tài vận: 3.6 điểm. Sức khỏe: 4.0 điểm. Sự nghiệp: Cẩn thận tiểu nhân. Công việc: Khó khăn bủa vây. Tài vận: Các khoản thu nhập không được như ý. Tình cảm: Khó tránh cãi vã. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tiểu nhân: Tuổi Tý. Lời khuyên: Vận thế phạm Thái Tuế nên phải thận trọng. Tuổi Sửu: Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.6 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Có quý nhân tương trợ. Công việc: Mọi việc hanh thông. Tài vận: Chính tài tương đối tốt, các khoản tài lộc cũng tạm ổn. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Sức khỏe: Chú ý cẩn thận kẻo ngã. Quý nhân: Tuổi Mão. Tiểu nhân: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Những lúc phải ra tay nên ra tay. Tuổi Dần: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm. Sự nghiệp: Vận thế tương đối sáng. Công việc: Tràn ngập niềm vui. Tài vận: Thu nhập tạm ổn. Tình cảm: Đào hoa nở rộ. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân: Tuổi Dậu. Lời khuyên: Cần hạn chế đồ chiên xào. Tuổi Mão: Vận thế chung: 4.0 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm. Sự nghiệp: Có chút hụt hẫng. Công việc: Cần đề phòng tiểu nhân. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút. Tình cảm: Tương đối bình an. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tiểu nhân: Tuổi Thân. Lời khuyên: Vận thế xung Thái Tuế cần phải cẩn trọng trong mọi việc. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm. Sự nghiệp: Trời quang mây tạnh. Công việc: Sau cơn mưa trời lại nắng. Tài vận: Các khoản thu nhập tương đối như ý. Tình cảm: Một tuần vui vẻ hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe. Quý nhân: Tuổi Dần. Tiểu nhân: Tuổi Tý. Lời khuyên: Cần phải tùy cơ ứng biến. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.6 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận: 4.8 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm. Sự nghiệp: Có quý nhân trợ giúp. Công việc: Mọi việc đều thuận. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản tài lộc cẩn thận. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tiểu nhân: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Cần phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 3.4 điểm. Sự nghiệp: 3.9 điểm. Tình cảm: 3.6 điểm. Tài vận: 4.0 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm. Sự nghiệp: Mây mù kéo đến, khó khăn bủa vây. Công việc: Vất vả nhưng không mang lại hiệu quả. Tài vận: Các khỏa đầu tư không được như ý. Tình cảm: Buồn phiền, âu sầu. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh cũ tái phát. Quý nhân: Tuổi Mão. Tiểu nhân: Tuổi Thìn. Lời khuyên: Chú ý đề phòng tiểu nhân. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm. Sự nghiệp: Tương đối bình ổn. Công việc: Bừng bừng khí thế. Tài vận: Các khoản thu nhập tương đối tốt. Tình cảm: Tình cảm thắm thiết. Sức khỏe: Chú ý chăm sóc sức khỏe của người già trẻ nhỏ trong nhà. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tiểu nhân: Tuổi Mùi. Lời khuyên: Cần phải đề phòng tiểu nhân. Tuổi Thân: Vận thế chung: 4.6 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.6 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm. Sự nghiệp: Vận thế tiếp tục tăng lên. Công việc: Có quý nhân trợ giúp. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, tài lộc cũng ổn. Tình cảm: Một tuần vui vẻ hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý an toàn giao thông. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tiểu nhân: Tuổi Thân. Lời khuyên: Cần phải kiên trì hơn nữa mới có được thành công. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 3.3 điểm. Sự nghiệp: 3.4 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 3.4 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm. Sự nghiệp: Không được như ý. Công việc: Khó khăn bủa vây. Tài vận: Các khoản thu nhập đều giảm sút. Tình cảm: Khó được như ý. Sức khỏe: Chú ý đi lại cẩn thận kẻo ngã. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tiểu nhân: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Chú ý đề phòng tiểu nhân. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: Duy trì được trạng thái bình ổn. Công việc: Mọi việc tuần tự theo đúng tiến độ. Tài vận: Các khoản thu nhập bình ổn. Tình cảm: Cẩn thận dính cạm bẫy, thị phi tình ái. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân: Tuổi Hợi. Lời khuyên: Chú ý vận thế hại Thái Tuế, cần thận trọng trong mọi việc. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.7 điểm. Tình cảm: 4.8 điểm. Tài vận: 4.6 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm. Sự nghiệp: Một tuần bình ổn. Công việc: Tiến triển thuận lợi. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối tốt, các khoản tài lộc cẩn trọng. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Sức khỏe: Chú ý đề phòng bệnh đường ruột. Quý nhân: Tuổi Dần. Tiểu nhân: Tuổi Mão. Lời khuyên: Chú ý không nên ăn đồ cay nóng và chất kích thích. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

