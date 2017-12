Theo dự đoán tử vi người tuổi Dậu năm 2018, sự nghiệp của bạn có nhiều thăng trầm bởi vẫn bị ảnh hưởng của năm bản mệnh vừa qua. Tuy nhiên có cát tinh phù trợ, nên vẫn có nhiều cơ hội tốt đến với bạn. Những người làm công ăn lương vẫn có cơ hội để khẳng định mình, để thăng tiến. Bạn sẽ được các bậc trưởng bối tạo điều kiện, chỉ dẫn và mang đến cho một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp, cố gắng tận dụng để tạo tiền đề phát triển cho sự nghiệp. Dự đoán tử vi Tuổi Dậu năm 2018 cho thấy, người tuổi Dậu cần thận trọng bởi vì năm nay rất dễ bị tiểu nhân quấy phá hoặc gặp những bất đồng từ đồng nghiệp khiến mối quan hệ căng thẳng, gây bất lợi cho công việc. Nếu có cơ hội đảm nhận vị trí công việc mới thì đây chính là một trong những dấu mốc, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bạn. Cần tập trung tâm sức, kiên trì đến cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhờ có cát tinh Thiên Phúc nên tài lộc năm 2018 của tuổi Dậu tươi sáng. Đặc biệt là những người làm kinh doanh buôn bán, năm nay sẽ là năm cực kỳ may mắn đối với bạn. Kinh doanh phát đạt, khách hàng gia tăng, có thể mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng của năm bản mệnh vừa qua nên vẫn có những những khó khăn nhất định. Bản thân cần phải luôn cố gắng mọi việc cần phải xác định dựa vào bản thân mình, luôn đề cao cảnh giác với tiểu nhân. Hơn nữa, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng khó giữ được tiền, thường phải tiêu rất nhiều tiền, hao tài tốn của. Vì thế, tốt nhất nên tập trung vào công việc chính của mình, không đầu tư thêm vào những lĩnh vực khác. Tình duyên: Đối với các bạn độc thân, năm này hứa hẹn mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới bởi vận đào hoa rực rỡ. Có thể bạn sẽ gặp được người ấy một cách đầy bất ngờ, có thể là được người thân, bạn bè giới thiệu, hoặc đơn giản bạn nhận ra tình cảm của người nào đó mà lâu nay bạn không để Đối với những người đã có người yêu hoặc có gia đình thì năm 2018 không được lý tưởng, tình cảm nhiều sóng gió, tổn thương. Cho dù không xuất hiện người thứ ba thì hai người vẫn thường xuyên hiểu nhầm, mâu thuẫn và cãi vã. Hãy học cách bao dung hơn, quan tâm đến nhau hơn bởi tình cảm cần phải được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và tôn trọng nhau. Khi có bất đồng quan diểm cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, nhìn nhận vào điểm tốt của đối phương, và cùng nhau giải quyết bằng thiện chí hòa khí. Sức khỏe: Đây là một năm không may mắn về sức khỏe với tuổi Dậu. Do thường xuyên căng thẳng, áp lực nên bạn dễ cáu gắt. Hãy cô gắng duy trì chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, chú trọng giấc ngủ để tránh đầu óc căng thẳng. Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp và đường dạ dày. Đi lại cẩn thận, tham gia giao thông cần chú ý an toàn. Khi sức khỏe không đảm bảo, tinh thần đang căng thẳng hoặc bị kích động không nên lái xe. Chăm chỉ vận động tập thể dục để tăng cường sức đề kháng, giải tỏa căng thăng. Không nên lạm dụng bia rượu hoặc thuốc lá để giải tỏa tinh thần sex càng khiến tinh thần suy sụp, sức khỏe giảm sút. Quý nhân của tuổi Dậu: Tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu cà phê. Con số may mắn: Số 3, số 9. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo dự đoán tử vi người tuổi Dậu năm 2018, sự nghiệp của bạn có nhiều thăng trầm bởi vẫn bị ảnh hưởng của năm bản mệnh vừa qua. Tuy nhiên có cát tinh phù trợ, nên vẫn có nhiều cơ hội tốt đến với bạn. Những người làm công ăn lương vẫn có cơ hội để khẳng định mình, để thăng tiến. Bạn sẽ được các bậc trưởng bối tạo điều kiện, chỉ dẫn và mang đến cho một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp, cố gắng tận dụng để tạo tiền đề phát triển cho sự nghiệp. Dự đoán tử vi Tuổi Dậu năm 2018 cho thấy, người tuổi Dậu cần thận trọng bởi vì năm nay rất dễ bị tiểu nhân quấy phá hoặc gặp những bất đồng từ đồng nghiệp khiến mối quan hệ căng thẳng, gây bất lợi cho công việc. Nếu có cơ hội đảm nhận vị trí công việc mới thì đây chính là một trong những dấu mốc, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bạn. Cần tập trung tâm sức, kiên trì đến cùng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhờ có cát tinh Thiên Phúc nên tài lộc năm 2018 của tuổi Dậu tươi sáng. Đặc biệt là những người làm kinh doanh buôn bán, năm nay sẽ là năm cực kỳ may mắn đối với bạn. Kinh doanh phát đạt, khách hàng gia tăng, có thể mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng của năm bản mệnh vừa qua nên vẫn có những những khó khăn nhất định. Bản thân cần phải luôn cố gắng mọi việc cần phải xác định dựa vào bản thân mình, luôn đề cao cảnh giác với tiểu nhân. Hơn nữa, tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng khó giữ được tiền, thường phải tiêu rất nhiều tiền, hao tài tốn của. Vì thế, tốt nhất nên tập trung vào công việc chính của mình, không đầu tư thêm vào những lĩnh vực khác. Tình duyên: Đối với các bạn độc thân, năm này hứa hẹn mang đến cho bạn nhiều cơ hội mới bởi vận đào hoa rực rỡ. Có thể bạn sẽ gặp được người ấy một cách đầy bất ngờ, có thể là được người thân, bạn bè giới thiệu, hoặc đơn giản bạn nhận ra tình cảm của người nào đó mà lâu nay bạn không để Đối với những người đã có người yêu hoặc có gia đình thì năm 2018 không được lý tưởng, tình cảm nhiều sóng gió, tổn thương. Cho dù không xuất hiện người thứ ba thì hai người vẫn thường xuyên hiểu nhầm, mâu thuẫn và cãi vã. Hãy học cách bao dung hơn, quan tâm đến nhau hơn bởi tình cảm cần phải được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và tôn trọng nhau. Khi có bất đồng quan diểm cố gắng nhìn nhận vấn đề một cách tích cực, nhìn nhận vào điểm tốt của đối phương, và cùng nhau giải quyết bằng thiện chí hòa khí. Sức khỏe: Đây là một năm không may mắn về sức khỏe với tuổi Dậu. Do thường xuyên căng thẳng, áp lực nên bạn dễ cáu gắt. Hãy cô gắng duy trì chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, chú trọng giấc ngủ để tránh đầu óc căng thẳng. Chú ý đề phòng bệnh đường hô hấp và đường dạ dày. Đi lại cẩn thận, tham gia giao thông cần chú ý an toàn. Khi sức khỏe không đảm bảo, tinh thần đang căng thẳng hoặc bị kích động không nên lái xe. Chăm chỉ vận động tập thể dục để tăng cường sức đề kháng, giải tỏa căng thăng. Không nên lạm dụng bia rượu hoặc thuốc lá để giải tỏa tinh thần sex càng khiến tinh thần suy sụp, sức khỏe giảm sút. Quý nhân của tuổi Dậu: Tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu cà phê. Con số may mắn: Số 3, số 9. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).