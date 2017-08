Theo dự đoán ngày mới 31/08/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý hôm nay thuận buồm xuôi gió. Tài vận: tài vận vượng phát, có thêm nhiều khoản thu. Tình cảm: ngày thích hợp cho việc hẹn hò lãng mạn. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu đạt được nhiều kết quả tốt. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này không nên quá khiêm tốn trong công việc. Tài vận: có thêm khoản lợi nhuận nhỏ từ việc đầu tư. Tình cảm: nên dành những lời nói ngọt ngào cho nửa kia. Sức khỏe: nên nghe nhạc để thư giãn. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: áp lực gia tăng. Tài vận: phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên thẳng thắn trong tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến hệ tiết niệu. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: có cơ hội phát huy được tài năng. Tài vận: có thêm khoản thu từ việc đầu tư bên ngoài. Tình cảm: tiến triển khả quan. Sức khỏe: nên ăn thanh đạm. Hướng vượng tài: hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu trắng. Quý nhân: tuổi Thân. Tuổi Tỵ: Công việc: nên tham khảo ý kiến của mọi người. Tài vận: không có gì đột phá. Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho nửa kia. Sức khỏe: sức khỏe bình ổn. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: nên bàn bạc công việc với đồng nghiệp. Tài vận: tình hình tài chính không ổn định. Tình cảm: đừng để “chuyện bé xé ra to”. Sức khỏe: chú ý đến tim và mắt. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến công việc. Tài vận: cẩn thận tránh rơi vào tình trạng “phá sản”. Sức khỏe: chú ý đến dạ dày, da , thận và hệ tiết niệu. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Thân: Công việc: công việc ổn định. Tài vận: nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tình cảm: không nên để công việc ảnh hưởng đến tình cảm. Sức khỏe: nên nghe nhạc đế thư giãn. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be, màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: nên biết nắm bắt lấy cơ hội tốt. Tài vận: tình hình tài chính tốt, không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên biết giữ gìn sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: nên tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên dành những lời ngọt ngào cho nửa kia. Sức khỏe: nên đi du lịch để cải thiện sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: nên biết chọn lọc tin tức. Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên tích cực hơn nữa trong chuyện tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân : tuổi Sửu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo,cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

