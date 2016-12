Dự đoán ngày mới 25/12/2016 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 25/12/2016: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc hôm nay của tuổi Tý muốn thành công phải nhờ vào sự giúp sức của đối tác, vì thế cố gắng tận dụng tối đa sự ủng hộ này. Tài vận: Có thể đầu tư tài chính, tài lộc rất vượng nhất định sẽ kiếm được tiền như ý. Tình cảm: Cả ngày sẽ được sống trong niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Nguồn ảnh: Sina. Dự đoán ngày mới 25/12/2016 cho tuổi Sửu: Công việc: Nhân duyên rất vượng, các mối quan hệ xã giao rất tốt giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc. Tài vận: Nhờ vào tài năng và khả năng ngoại giao của mình bạn sẽ kiếm được khoản tiền như ý. Tình cảm: Cần phải có lập trường của mình để tránh dính vào những chuyện thị phi trong tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh: Sina. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Tiểu nhân quấy phá, công việc nhiều khó khăn trở ngại, cố gắng xây dựng tốt các mối quan hệ xung quanh mình. Tài vận: Không có cơ hội cầu tài, nên an phận thủ thường làm tốt công việc hiện có của mình. Tình cảm: Khó thuận như ý, áp lực và tâm trạng trong công việc về nhà làm ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình. Hướng vượng vận: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Mão: Công việc: Không nên quá khiêm tốn mà đánh mất đi cơ hội tốt được lãnh đạo biết đến, có cơ hội cần phải thể hiện tốt. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch, cố gắng tiết chế cơn cuồng mua sắm. Tình cảm: Giống như cây non cần phải được chăm sóc, nuôi dưỡng mới gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Thìn: Công việc: Gặp khó khăn trở ngại, cần phải đề cao cảnh giác với tiểu nhân bên cạnh. Tài vận: Gặp khó khăn về tiền bạc, có thể phải vay nợ hoặc bị chủ nợ đòi tiền. Tình cảm: Chưa có cơ hội vì thế tốt nhất nên chờ đợi, tập trung tâm sức vào công việc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Tỵ: Công việc: Nhờ biểu hiện xuất sắc trong công việc và những sáng kiến khả thi nên được cấp trên ghi nhận, trọng dụng. Tài vận: Nhờ vào thực lực của mình có thể kiếm được tiền. Tình cảm: Những bạn đơn thân nên chăm chỉ tham gia các hoạt động giao lưu tập thể có cơ hội bất ngờ sẽ đến. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Tuất. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Ngọ: Công việc: Nên tập trung tâm trí vào công việc, không nên tham gia vào việc của người khác để tránh thị phi. Tài vận: Khả năng nắm bắt, phân tích cơ hội đầu tư rất tốt. Tình cảm: Những bạn đơn thân dễ có cơ hội gặp tiếng sét ái tình khi tham gia vào các hoạt động giao lưu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Mùi: Công việc: Đặt từng viên gạch tạo nền móng vững chắc cho công việc sau này. Tài vận: Tài lộc rất vượng, những lúc rảnh rỗi có thể tụ tập với bạn bè sẽ có vận may kiếm tiền. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp, tình cảm ngày càng khăng khít. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Thân: Công việc: Gặp phải nút thắt cổ chai, cần bình tĩnh phân tích, giải quyết từng việc, tránh nôn nóng làm hỏng việc. Tài vận: Có thể sẽ phải chi một khoản tiền lớn để thay đổi và sửa chữa đồ gia dụng. Tình cảm: Gặp sóng gió cần phải dĩ hòa vi quý, tránh cãi vã làm tổn thương tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Dậu: Công việc: Nhờ thái độ làm việc tốt, tích cực chủ động nên có được những thành tích tốt trong công việc. Tài vận: Vận thế rất vượng, trong giao dịch tiền bạc cần tránh người tuổi Dần, tuổi Hợi. Tình cảm: Đừng đứng núi này trông núi nọ, cần phải biết trân quý những gì mình đang có. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đôn Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Tuất: Công việc: Nhờ sự hợp tác ăn ý với đồng nghiệp mà mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Tài vận: Chỉ có chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm mới mong có ngày hái trái ngọt. Tình cảm: Tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Nguồn ảnh: Sina. Tuổi Hợi: Công việc: Khả năng thực thi công việc kém dễ vì người khác mà ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định của mình. Tài vận: Tư tưởng đầu cơ tương đối nặng vì thế mà làm lỡ mất cơ hội tốt. Tình cảm: Gặp người mình không thích tốt nhất nên dứt khoát tránh phiền phức sau này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

