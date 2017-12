Theo dự đoán ngày mới 24/12/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý tương đối thuận lợi, mọi việc đều có được kết quả như ý, có cơ hội để phát triển. Tài vận: Thích hợp thực hiện các kế hoạch tài chính, đàm phán thương mại. Tình cảm: Dễ có bất hòa khiến hòa khí gia đình ảnh hưởng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu sẽ có rắc rối, cần bình tĩnh giải quyết. Tài vận: Có nhiều cơ hội cầu tài tương đối tốt, tuy nhiên không nên tham lam. Tình cảm: Sự quan tâm chăm sóc của người mình yêu chính là động lực to lớn dành cho bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Con giáp này gặp phải trở ngại về tâm lý khó cởi bỏ vì thế công việc cũng không giải quyết được dứt điểm. Tài vận: Chi tiêu cần phải biết điều tiết. Tình cảm: Chỉ vì một vấn đề không liên quan cũng khiến hai người cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Mão: Công việc: Cần phải điều tiết lại tâm trạng, khi khó khăn chưa đến đã tự hù dọa mình, tâm trạng bất an khó có thể tập trung cho công việc được. Tài vận: Rất tốt, tuy nhiên muốn cầu tài cần phải chăm chỉ ra ngoài. Tình cảm: Dễ vì chuyện tiền bạc mà hai người cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: Tuy công việc tương đối bận rộn nhưng bạn vẫn giải quyết ổn thỏa và có kết quả như mong đợi. Tài vận: Tương đối vượng, cầu tài bất tài. Tình cảm: Có người vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho bạn, hãy lưu tâm bạn sẽ nhận ra. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Có được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng. Tài vận: Nhờ nhân khí vượng nên có nhiều cơ hội đầu tư do bạn bè mang lại. Tình cảm: Một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Ngọ: Công việc: Tạm thời có thể yên tâm về công việc hiện nay, tuy nhiên vẫn phải cho mình chút áp lực để luôn có động lực. Tài vận: Tiêu tiền sao cho hợp lý còn khó hơn kiếm tiền, vì thế cần phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Tình cảm: Những bạn đơn thân nên chăm chút hình ảnh của mình mỗi khi ra đường để tăng thêm sức hút. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Mùi: Công việc: Gặp phải thế nút thắt cổ chai, cần bình tĩnh giải quyết. Tài vận: Trong nhà cần phải chi một khoản tiền lớn để sửa chữa hoặc thay đồ gia dụng. Tình cảm: Có chút sóng gió. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến công việc. Tài vận: Tiền bạc có khó khăn. Tình cảm: Có người theo đuổi nhưng bạn không thích nên cảm thấy khó chịu, nếu không thích nên có thái độ rõ ràng luôn để tránh rắc rối. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Có nhiều bất ổn và thay đổi lớn, có thể sẽ có điều động mới trong công việc. Cần chuẩn bị tâm lý. Tài vận: Chỉ có chăm chỉ mới mong có ngày hái trái ngọt. Tình cảm: Hai người khó tìm được tiếng nói chung nên hay căng thẳng, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tuất: Công việc: Đừng tham gia vào chuyện của người khác mà tự tạo thị phi. Tài vân: Không tốt, không nên đầu tư. Tình cảm: Dễ nghi ngờ mà nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Tuy đầu tư nhiều thời gian, tâm sức nhưng hiệu quả không được như ý. Tài vận: Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu cho thu nhập. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có lợi khi có vận đào hoa vô cùng vượng đang chờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "4 con giáp ghen tuông mù quáng ngút trời".(Nguồn: Artwork/Youtube)

