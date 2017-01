Dự đoán ngày mới 20/1/2017 cho 12 con giáp

Theo dự đoán ngày mới 20/1/2017 được đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý khó được như ý, tuy rất bận rộn nhưng không mang lại hiệu quả cao. Tài vận: Tiền bạc không nhiều chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Gặp phải vận hung, thường xuyên nghi ngờ cãi vã. Hướng vượng vận: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Cũng theo dự đoán ngày mới 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu: Công việc: Mọi kế hoạch đều bị đình trệ, cần bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn. Tài vận: Đầu tư dễ khiến bạn hao binh tổn tướng. Tình cảm: Yêu nhau cần phải tin tưởng nhau mới giúp tình cảm gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Có cơ hội mới nhưng bản thân bạn không muốn thay đổi nên còn do dự. Tài vận: Có thể mua được món đồ như ý. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý, những ai đang yêu sẽ có niềm vui đầy bất ngờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Có cơ hội tốt trong công việc, cố gắng phấn đấu chắc chắn sẽ có được thành công. Tài vận: Nhờ khả năng ngoại giao xuất sắc nên con giáp này sẽ có cơ hội kiếm tiền tốt. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Xem tử vi ngày 20/1, bạn cần phải đề cao cảnh giác kẻo dính vào cạm bẫy của đối thủ, hãy tập trung làm tốt công việc của mình. Tài vận: Có nguy cơ phá tài, không được đầu tư. Tình cảm: Phải biết lắng nghe, phải biết chia sẻ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Tỵ: Công việc: Tương đối ổn định mang lại cho bạn nguồn thu nhập ổn định, hiện tại có thể tạm hài lòng với công việc. Tài vận: Tuy đầu tư chỉ mang lại lợi nhuận thấp nhưng an toàn chính là sự lựa chọn tốt nhất bây giờ của bạn. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ: Công việc: Cần cố gắng tăng cường khả năng phối hợp với cấp trên và đồng nghiệp. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Có cơ hội được ở bên người mình thầm yêu trộm nhớ khiến bạn có chút căng thẳng, bối rối. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Mùi: Công việc: Sự xuất sắc của đồng nghiệp khiến bạn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ, cố gắng lấy đó làm động lực để phấn đấu. Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền nhưng cần phải tiết chế lòng tham. Tình cảm: Dễ vì những lời đồn đại mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: Dễ phải đối mặt với những yêu cầu cao của khách hàng, kế hoạch có thể thay đổi liên tục. Tài vận: Bình thường, nên cập nhật tin tức thị trường thường xuyên sẽ có lợi cho phán đoán của mình. Tình cảm: Khi ở bên người trong mộng khiến bạn có phần căng thẳng, luống cuống. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Dễ vì người khác mà dao động, ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Tài vận: Có thể tham gia đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Sự quan tâm của người yêu sẽ là động lực lớn dành cho bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Tuất: Công việc: Tương đối ổn định, tạm thời có thể yên tâm về công việc. Tài vận: Đầu tư nhỏ nhưng an toàn. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Có cơ hội mở thêm một ngành nghề mới. Tài vận: Có thời gian nên gặp gỡ bạn bè, cơ hội vận may đang chờ bạn. Tình cảm: Thêm chút lãng mạn cho tình cảm thăng hoa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

