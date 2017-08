Theo dự đoán ngày mới 20/08/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý hôm nay rất ổn định. Tài vận: nhờ có sự linh hoạt nên tài vận hanh thông. Tình cảm: nên dành thời gian hẹn hò với nửa kia yêu thương. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ ngọt. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây nam. Màu vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc hôm nay của người tuổi Sửu rất thuận lợi, mọi vấn đề đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: ngày thuận lợi cho việc đầu tư, kiếm lời. Tình cảm: ngày thích hợp cho việc hẹn hò. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Thu được nhiều kết quả tốt trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính ổn định. Tình cảm: nên nắm bắt lấy cơ hội tốt. Sức khỏe: nên dành thời gian cho việc nghỉ dưỡng. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: con giáp này gặp nhiều trở ngại trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính không tốt, nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định về tài chính. Tình cảm: nên có sự bao dung, thấu hiểu với nửa kia. Sức khỏe: chú ý đến gan. Hướng vượng tài: hướng Tây B ắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Được bạn bè giúp đỡ trong công việc. Tài vận: thu được lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây. Tình cảm: chuyện tình cảm lứa đôi ngọt ngào. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu đỏ, màu tím. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Tỵ: Công việc: công việc ổn định. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: chuyện tình cảm thuận lợi. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Sửu. Tuổi Ngọ: Công việc: có quý nhân giúp đỡ, công việc hoàn thành xuất sắc. Tài vận: tài chính thuận lợi, nên chủ động tìm kiếm tài lộ. Tình cảm: ngày thích hợp cho việc kết thân, kết bạn. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Mùi. Tuổi Mùi: Công việc: không phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Tài vận: không nên tham gia vào việc đầu tư. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: mọi việc tuy thuận lợi nhưng phải chú ý đến lời ăn tiếng nói. Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên có sự nhường nhịn lẫn nhau trong tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến phổi. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng, màu be. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: công việc không suôn sẻ. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví. Tình cảm: đề phòng vận đào hoa xấu đeo bám. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: công việc không tốt, dễ xảy ra mâu thuẫn. Tài vận: không nên quá nóng vội trong việc kiếm tiền. Tình cảm: đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm. Sức khỏe: chú ý dến dạ dày. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc:được cấp trên đánh giá cao. Tài vận: gặp may mắn nhỏ về tiền bạc. Tình cảm: có cơ hội gặp được người trong mộng. Sức khỏe: có thể ăn thêm chút đồ ngọt. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Mùi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

