Dự đoán ngày mới 19/1/2017 cho 12 con giáp

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), trong dự đoán ngày mới 19/1/2017, công việc của tuổi Tý không được như ý, rất dễ vì lời đồn đại ảnh hưởng đến tâm trạng khiến công việc dễ xảy ra sơ suất. Tài vận: Cần phải tránh xa các hoạt động đỏ đen, tài khí không tốt không nên cầu tài. Tình cảm: Cũng giống như quả cầu pha lê tuy lung linh nhưng dễ vỡ cần phải biết nâng niu trân trọng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu cũng khó thuận theo ý muốn, cần tăng cường hợp tác với đồng nghiệp mới mong có được kết quả tốt. Tài vận: Tài tinh bị khắc nên dễ hao tài tốn của, chú ý giữ tài. Tình cảm: Chỉ vì một lỗi nhỏ của người yêu cũng khiến bạn giận dữ, mất kiểm soát. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Có cơ hội hợp tác mới, cố gắng hơn nữa chắc chắn sẽ có được kết quả như ý. Tài vận: Với khả năng giao tiếp tốt của bạn sẽ có cơ hội cầu tài tốt. Tình cảm: Nếu đã yêu thương nhau, sự tin tưởng tôn trọng lẫn nhau sẽ không có ai lung lay tình cảm của hai người. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Cố gắng nâng cao khả năng kết hợp với đồng nghiệp, khiêm tốn học hỏi để nâng cao kiến thức mới mong phát triển. Tài vận: Tiêu tiền cho bản thân tuy tốn kém nhưng còn hơn tiêu vô bổ. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người mình ngưỡng mộ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Có cơ hội mới trong hợp tác, cần phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu. Tài vận: Đầu tư nhỏ lợi nhuận ít nhưng lại an toàn. Tình cảm: Những người đơn thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý, cố gắng thể hiện tốt bản thân để tạo được ấn tượng tốt cho đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Tuổi Tỵ: Xem tử vi ngày 19/1, con giáp này cần thận trọng trong mọi việc để tránh rơi vào cạm bẫy của người khác, cố gắng duy trì sự bình ổn. Tài vận: Có nguy cơ phá tài, mọi việc không nên mạo hiểm. Tình cảm: Những lời nói ngọt ngào có cánh đôi khi không mang lại hiệu quả cao bằng những cử chỉ quan tâm chân thành. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: Sự ổn định giúp bạn có được nguồn thu tương đối tốt, tạm thời có thể yên tâm với công việc. Tài vận: Đầu tư nhỏ kiếm tiền ít nhưng an toàn là sự lựa chọn tối ưu lúc này. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Có cơ hội mới, cần cố gắng hơn nữa để hiện thực hóa cơ hội. Tài vận: Có cơ hội cầu tài, thích hợp đầu tư. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Thân: Công việc: Cố gắng tăng cường khả năng kết hợp với các đồng nghiệp, nghiêm túc học hỏi nâng cao kiến thức. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Tuy có cơ hội gặp được người như ý nhưng do bản thân chưa có chuẩn bị nên chưa tạo được ấn tượng tốt dành cho đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Có cơ hội nhận chức vụ mới, cố gắng hơn nữa để có được thành tích tốt nhất. Tài vận: Cầu tài đắc tài. Tình cảm: Gặp vận tiểu hung, đôi bên nghi ngờ lẫn nhau nên thường xuyên cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Sự ổn định trong công việc sẽ mang đến nguồn thu nhập ổn định dành cho bạn. Tài vận: Có thể đầu tư nhưng không được đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Mọi công sức của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tài vận: Cầu tài đắc tài. Tình cảm: Tiến triển tốt đẹp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

