Theo dự đoán ngày mới 19/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý tương đối kém, có nhiều chuyện khiến bạn phải phiền lòng, cần thận trọng từng việc để tránh phạm sai lầm. Tài vận: Không cơ hội cầu tài, đừng cưỡng cầu kẻo hao binh tổn tướng. Tình cảm: Lời nói thiếu cân nhắc còn có tính sát thương cao hơn cả vũ khí, vì thế trước khi nói cần suy nghĩ cho kỹ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu dễ thất bại bởi sự nôn nóng của bản thân, cần phải bình tĩnh, tập trung tâm trí vào mới mong mọi việc trôi chảy. Tài vận: Bình thường, không có cơ hội kiếm thêm. Tình cảm: Cần thêm chút bất ngờ để tạo nên sự hưng phấn trong tình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dần: Công việc: Nhờ khả năng ngoại giao của mình, con giáp này sẽ có cơ hội được cấp trên ưu ái, khách hàng ủng hộ. Tài vận: Không thích hợp đầu tư mạo hiểm, nên vừa sức mình. Tình cảm: Rất có lợi cho các bạn đơn thân. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: Có cơ hội hợp tác với đối tác mới, đừng bỏ lỡ. Tài vận: Thói quen tiêu tiền vô tội vạ khiến bạn thường xuyên hết tiền. Tình cảm: Những ngày đơn độc cũng là trải nhiệm giúp bạn hiểu và trân trọng hơn những ngày hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Công việc: Mọi kế hoạch đều tiến triển thuận lợi, khó khăn luôn có người giúp đỡ nên có được thành tích cao. Tài vận: Vận thế đang thấp, không thích hợp để cầu tài. Tình cảm: Nên nói cho đối phương hiểu những gì bạn đang khúc mắc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Tỵ: Công việc: Dễ có tin điều động đi công tác hoặc thuyên chuyển vị trí công tác mới, hôm nay có lợi cho việc đàm phán. Tài vận:

Không có vận may nên đừng mong trúng số. Tình cảm: Phần lớn thời gian bạn đều dành cho công việc nên chuyện tình cảm không được như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Có nhiều cơ hội để gia tăng lượng khách hàng, hoàn thành tốt mọi công việc. Tài vận: Cầu tài đắc tài, có cơ hội gia tăng đáng kể thu nhập. Tình cảm: Các bạn đơn thân nên chăm chút hình ảnh của mình, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, cơ hội gặp được như ý là rất nhiều. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Tâm trạng thoải mái, phấn chấn, công việc cầu được ước thấy. Tài vận: Thích hợp cầu tài, nên thận trọng đừng vì chuyện tiền bạc mà nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Thân: Công việc: Khó khăn chồng chất, công việc bận rộn khiến bạn dễ căng thẳng, cố gắng bình tĩnh, lấy lại tinh thần để tìm hướng giải quyết từng việc. Tài vận: Dễ bị tổn hại kinh tế, vì thế tốt nhất không nên đầu tư. Tình cảm: Công việc không thuận lợi khiến tâm trạng bức bối, dễ cáu gắt với đối phương khiến hai người cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Nhiều nhân tố bất ổn, có thể sẽ phải đối mặt với nhiều sự thay đổi lớn trong công việc, cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Tài vận: Gần đây có rất nhiều việc phải chi tiêu nên khiến tiền bạc luôn gặp khó khăn. Tình cảm: Chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng khiến hai người cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Tiến triển thuận lợi, có khó khăn luôn có người giúp đỡ, có cơ hội phát triển tốt. Tài vận: Mọi kế hoạch tài chính đều suôn sẻ và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tình cảm: Một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Vì chần chừ, do dự mà bạn đánh mất cơ hội tốt. Tài vận: Những lúc rảnh dỗi nên chăm chỉ đọc thêm kiến thức về tài chính sẽ giúp ích cho công việc của mình. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người phù hợp nhưng do bản thân không đủ tự tin nên đánh mất cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Video 4 con giáp sống rất tình nghĩa được làm bạn với họ là phúc đức 3 đời (Nguồn: Youtube/Thông tin kiến thức mới).

