Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), dự đoán ngày mới 18/1/2017 cho 12 con giáp cho biết, hôm nay công việc của tuổi Tý có tiến triển tốt khi hợp tác được với đối tác mới, mở thêm ngành nghề mới, có lợi cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tài vận: Bình thường, có chút không thuận nên đừng tham vọng. Tình cảm: Cần phải quan tâm đến sức khỏe và tình cảm của đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Cũng theo dự đoán ngày mới 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu vô cùng vượng khi mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, gặp được cơ hội phát triển tốt. Tài vận: Những ai kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài: Tình cảm: Vận thế đang thuận vì thế nên bày tỏ tình cảm với người mình đang thầm yêu trộm nhớ sẽ có được kết quả như mơ. Hướng vượng tài; Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Dần: Công việc: Con giáp này sẽ phải đối mặt với trở ngại trong hợp tác, dễ bị đối thủ cạnh tranh cướp mất cơ hội vì thế cần đề cao cảnh giác. Tài vận: Tài lộc rất vượng, có vận may đến. Tình cảm: Mọi việc không thuận nên dễ cáu gắt với đối phương khiến mối quan hệ của hai người có phần căng thẳng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Vất vả nhưng hiệu quả không như mong đợi. Tài vận: Đầu tư gặp khó khăn về vốn. Tình cảm: Sự căng thẳng kéo dài dễ dẫn đến mâu thuẫn gay gắt. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Nhờ sự nỗ lực của bản thân nên có được sự đền đáp xứng đáng, nhưng luôn phải khiêm tốn học hỏi không được kiêu ngạo. Tài vận: Có cơ hội thương mại tốt xuất hiện. Tình cảm: Cần thêm chút lãng mạn để tăng thêm dư vị cho tình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Muốn có cơ hội tốt tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp cần phải phấn đấu hơn nữa. Tài vận: Tài lộc rất tốt, có thể mua xổ số hoặc tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông , kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo, màu vàng. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Ngọ: Công việc: Vận thế bình ổn, muốn phát triển cần phải nỗ lực hơn nữa. Tài vận: Thu nhập giảm sút so với dự tính. Tình cảm: Không thuận theo mong muốn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Quyết đinh tìm kiếm và mở rộng thêm ngành nghề mới cũng sẽ tạo cơ hội phát triển trong tương lai. Tài vận: Có cơ hội đón vận may. Tình cảm: Cần thêm chút lãng mạn để tình cảm thăng hoa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: Không được nôn nóng nếu không tiểu nhân sẽ có cơ hội ra tay, cố gắng tránh thị phi. Tài vận: Tiền vào cửa trước lại ra cửa sau nên lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Tình cảm: Dễ có cãi vã, bất đồng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Có cơ hội khẳng định bản thân, được cấp trên tin tưởng trọng dụng, được đồng nghiệp ủng hộ. Tài vận: Có khả năng phân tích và nắm bắt thị trường tốt nên sẽ có cơ hội đầu tư tốt. Tình cảm: Nồng nàn thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Nhờ có được nhiều mối quan hệ tốt nên khó khăn luôn có người giúp đỡ. Tài vận: Tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Một món quà nhỏ sẽ mang lại niềm vui đầy bất ngờ cho đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Mọi kế hoạch đều bị đình trệ nên cần phải tùy cơ ứng biến mới có thể giải quyết được mọi việc. Tài vận: Ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị để tránh bị mất cắp. Tình cảm: Dễ có hiểu lầm khiến đôi bên nghi ngờ lẫn nhau. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

