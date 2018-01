Theo dự đoán ngày mới 16/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), nhờ tiếp cận được nguồn vốn dồi dào nên hiệu suất công việc của tuổi Tý rất cao, ai học hành thi cử sẽ có cơ hội đề tên lên bảng vàng. Tài vận: Nhờ có quý nhân các kế hoạch tài chính diễn ra thuận lợi, mang lại lợi nhuận cao. Tình cảm: Tiến triển thuận lợi, tình cảm ngày càng gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành Đông Nam. kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, tuy tuổi Sửu chưa thể khẳng định được bản thân trong công việc nhưng cần phải tiếp tục cố gắng, kiên trì, đường xa mới biết sức ngựa, thành công chỉ đến với người biết kiên trì. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm ngày càng thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Rơi vào thế khó khăn bế tắc, đối thủ cạnh tranh khốc liệt, cần hết sức thận trọng. Tài vận: Không thuận, không có lợi cho cầu tài, đặc biệt không nên dùng tiền tiết kiệm được để đầu tư. Tình cảm: Công việc không thuận, tâm trạng nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm. Hướng cát tường: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Mão: Công việc: Muốn có cơ hội để thay đổi hiện trạng con giáp này cần phải cố gắng hơn nữa, tuy nhiên cũng đừng quá tham công tiếc việc mà không chăm sóc sức khỏe. Tài vận: Các khoản thu nhập thêm rất tốt, có thể thử vận may bằng mua xổ số hoặc tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Có cơ duyên gặp được người trong mộng, hai người tâm đầu ý hợp, cố gắng duy trì tốt mối quan hệ này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Nhờ tài ngoại giao của mình, bạn có thêm nhiều cơ hội tốt để hợp tác với các đối tác mới tiềm năng. Tài vận: Vượng phát, khách hàng gia tăng, thu nhập dồi dào. Tình cảm: Đừng ăn trong bát ngó trong nồi, cần phải biết trân quý những gì mình đang có. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Cố gắng tạo không khí làm việc vui vẻ, thoải mái sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ đồng nghiệp, nâng cao hiệu suất công việc. Tài vận: Không tốt, cẩn thận trong phát ngôn tránh mâu thuẫn với người khác mà gây thiệt hại kinh tế. Tình cảm: Có nghi ngờ, hiểu lầm và cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ: Công việc: Sự tích cực, chủ động trong công việc của bạn mang đến cho bạn những thành tích như mong muốn. Tài vận: Có cơ hội thương mại tốt để gia tăng thu nhập, đừng bỏ lỡ. Tình cảm: Cần thêm chút lãng mạn giúp tình cảm hai người mặn nồng, thắm thiết hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Tuy rất vất vả nhưng thành quả lại không xứng đáng, vận thế đang không thuận, không nên cưỡng cầu. Tài vận: Gặp khó khăn trong quay vòng vốn. Tình cảm: Dễ có tranh chấp cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Tương đối khó khăn, mọi việc đều rối như mớ bong bòng, cần bạn phải bình tĩnh để sắp xếp, giải quyết từng việc. Tài vận: Không nên đầu tư, đặc biệt là đầu tư cổ phiếu. Tình cảm: Có cơ hội gặp được người như ý, tuy nhiên cần tự tin chủ động hơn trong mối quan hệ này mới mong có được sự tiến triển trong chuyện tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Cần tích cực, chủ động hơn, chú ý xây dựng tốt các mối quan hệ, đặc biệt mối quan hệ với người tuổi Tỵ. Tài vận: Bình thường, không có lợi cho đầu tư, tập trung vào công việc tránh ảnh hưởng đến thu nhập chính. Tình cảm: Chuyện cũ đã qua nên để nó trôi đi, cuộc sống vẫn tiếp nối, cần mở lòng hơn để đón nhận tình cảm mới. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Gặp khó khăn chỉ cần bình tĩnh sẽ có cách giải quyết, gặp cơ hội đừng do dự kẻo lỡ mất, hãy tin tưởng vào bản thân, chắc chắn bạn sẽ làm tốt mọi việc. Tài vận: Cầu tài đắc tài, có cơ hội đón vận may đến. Tình cảm: Sự quan tâm và động viên của đối phương dành cho bạn chính là động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Cần phải đề phòng tiểu nhân, khiêm tốn trong lời nói, hòa nhã trong cử chỉ để tránh gây thị phi, bất lợi cho bản thân. Tài vận: Cần suy nghĩ kỹ và thận trọng trong các giao dịch về tiền bạc. Tình cảm: Vận thế thấp, các bạn đơn thân chưa có cơ hội thay đổi hiện trạng, các bạn đã có gia đình khó giữ được hòa khí vợ chồng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "Con giáp sinh vào tháng này giàu sang bậc nhất". (Nguồn: Phật giáo tâm linh/Youtube)

