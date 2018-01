Theo dự đoán ngày mới 14/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), dễ chán nản tiêu cực do sự nỗ lực cố gắng của mình chưa được ghi nhận, tuổi Tý cần lấy lại tinh thần tập trung vào công việc, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Tài vận: Cám dỗ về tiền bạc rất lớn, nên thận trọng. Tình cảm: Gặp vận đại hung, tình cảm dễ bị người khác chọc ngoáy mà nổi sóng gió. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, áp lực trong công việc của tuổi Sửu tương đối lớn, khó khăn khiến bạn rối trí, cần bình tĩnh, lạc quan mới có hướng giải quyết. Tài vận: Dễ vì chuyện tiền bạc mà phiền não. Tình cảm: Cố gắng tìm cách tiếp cận đối phương nhưng dường như đối phương không hề có tình cảm với bạn khiến bạn thấy đau lòng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Con giáp này có cơ hội mở rộng hợp tác với đối tác, khó khăn luôn có quý nhân trợ giúp. Tài vận: Tiêu tiền tiếp khách cũng là cách đầu tư cho tương lai của công việc. Tình cảm: Những bạn đơn thân có cơ hội gặp được người mình yêu thích. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Tuy bận rộn nhưng sắp xếp ổn thỏa bạn vẫn có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tài vận: Dễ bị những chuyện mới lạ hấp dẫn, say mê mà tiêu tốn không ít tiền. Tình cảm: Khó có được như ý, hai người thường xuyên cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Bận rộn khiến bạn căng thẳng mệt mỏi, cố gắng bình tĩnh trở lại sắp xếp thời gian cho hợp lý, mọi việc sẽ đâu vào đó. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch, đừng tiêu tiền vô tội vạ mà sớm hối hận. Tình cảm: Một ngày vui vẻ bên người mình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Tuổi Tỵ: Công việc: Tiến triển không thuận lợi như ý, tuy có cơ hội xuất hiện nhưng thật giả lẫn lộn cần phải thận trọng. Tài vận: Đừng nuôi tư tưởng đầu cơ trục lợi. Tình cảm: Hai người có mâu thuẫn cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: Cố gắng va chạm với đồng nghiệp gây bất lợi cho bản thân. Tài vận: Cố gắng thắt chặt chi tiêu, không nên tiêu tiền vượt quá khả năng thu nhập của mình. Tình cảm: Dễ có mâu thuẫn lớn đẩy tình cảm của hai người đứng trước nguy cơ tan vỡ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất, Tuổi Mùi: Công việc: Tiến triển thuận lợi, mọi việc hanh thông, được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp ủng hộ. Tài vận: Các kế hoạch tài chính tiến hành thuận lợi mang cho bạn nguồn thu nhập tốt. Tình cảm: Sự quan tâm chăm sóc của người mình yêu chính là động lực lớn dành cho bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Thân: Công việc: Vận thế bình thường, tuy thành quả chưa được như kỳ vọng nhưng vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Tài vận: Nếu có người lâu không liên lạc vay tiền bạn, cần phải tìm cách từ chối. Tình cảm: Hai người cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên bên nhau. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Áp lực tương đối lớn nhưng lại không có được sự cảm thông, động viên chia sẻ của mọi người nên tâm trạng nặng nề. Tài vận: Ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị. Tình cảm: Dễ nổi cáu vô cớ với đối phương khiến hai người lại giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trăng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Tuất: Công việc: Có nhiều cơ hội để phát triển, mở rộng công việc, có thêm cơ hội hợp tác với đối tác mới. Tài vận: Bình thường, có thể đầu tư vào hạng mục an toàn, tuy lợi nhuận thấp nhưng rủi ro thấp. Tình cảm: Nếu tình cảm với đối phương đã chín muồi cần bày tỏ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Duy trì được trạng thái tốt, có cơ hội phát huy sở trường của mình. Tài vận: Các khoản thu nhập thêm tương đối vượng, có thể đầu tư mạo hiểm nhưng không được tham lam. Tình cảm: Có người si mê theo đuổi bạn, nếu cũng có tình cảm với đối phương nên mở lòng cho họ cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

