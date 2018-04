Theo dự đoán ngày mới 11/04/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi, đạt được nhiều kết quả tốt. Tài vận: có thêm nhiều khoản thu khiến người khác phải ghen tị. Tình cảm: nhận được tin vui bất ngờ trong tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe tốt, nên luôn vui vẻ. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Ảnh: wildinarizona.com. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn trong công việc. Tài vận: có thêm khoản thu bất ngờ. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ. Sức khỏe: sức khỏe tốt, nên vận động nhiều hơn. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Ảnh: meidum.com. Tuổi Dần: Công việc: con giáp này có quý nhân giúp đỡ, mọi việc thuận lợi. Tài vận: tài vận vượng phát, công việc làm ăn phát đạt. Tình cảm: nên quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia. Sức khỏe: sức khỏe tốt, không nên ngồi yên một chỗ. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: pinterest.com. Tuổi Mão: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: do dự nên bỏ lỡ cơ hội phát tài. Tình cảm: nên có sự cảm thông trao đổi nhiều hơn nữa trong tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến gan. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: pixabay.com. Tuổi Thìn: Công việc: được cấp trên giúp đỡ trong công việc. Tài vận: cân nhắc kỹ trước khi tham gia đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: nên dành những cử chỉ lãng mạn cho nửa kia để hâm nóng tình cảm. Sức khỏe: khi mệt mỏi nên nghe nhạc để thư giãn. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: màu đỏ, màu tím. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: saga.co.uk. Tuổi Tỵ: Công việc: nên bình tĩnh giải quyết mọi việc. Tài vận: chỉ nên đầu tư với số tiền nhỏ. Tình cảm: không nên bỏ lỡ cơ hội tìm được ý trung nhân. Sức khỏe: giảm cân nhưng vẫn cần ăn đủ chất. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Sửu. Ảnh: summitpost.org. Tuổi Ngọ: Công việc: vấp phải nhiều trở ngại, công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả thu lại không như ý. Tài vận: gặp may mắn nhỏ về tiền bạc. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại. Sức khỏe: sức khỏe tốt, nên ăn uống thanh đạm. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: màu xanh da trời, màu xanh lá cây. Quý nhân: tuổi Dần. Ảnh: latimes.com. Tuổi Mùi: Công việc: nên tập trung vào việc của mình. Tài vận: áp lực về tài chính. Tình cảm: có cơ hội tìm được ý trung nhân. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Bắc, kỵ hướng Tây. Máu sắc vượng vận: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Hợi. Ảnh: medium.com. Tuổi Thân: Công việc: nên điều chỉnh tâm trạng, đừng làm ảnh hưởng đến công việc. Tài vận: đề phòng mất cắp. Tình cảm: nên chú ý nhiều đến nửa kia. Sức khỏe: lưu ý phổi, đường hô hấp trên. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: màu vàng, màu be. Quý nhân: tuổi Thìn. Ảnh: adamspinnacletours.com.au. Tuổi Dậu: Công việc: tránh phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tài vận: nên giữ chặt túi tiền, không nên tiêu xài hoang phí. Tình cảm: vận đào hoa xấu đeo bám. Sức khỏe: chú ý đến da. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Ảnh: brishtishflora.co.uk. Tuổi Tuất: Công việc: không suôn sẻ, đề phòng tiểu nhân. Tài vận: phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên thận trọng trong lời nói, tránh làm tổn thương nửa kia. Sức khỏe: chú ý dạ dày. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Ảnh: growwilduk.com. Tuổi Hợi: Công việc: có nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận: không nên nóng vội trong việc đầu tư. Tình cảm: nên dành những điều bất ngờ cho nửa kia. Sức khỏe: sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: màu be. Quý nhân: tuổi Mùi. Ảnh: nature.org. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

