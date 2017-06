Theo dự đoán ngày mới 11/06/2017 cho 12 con giáp được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), người tuổi Tý hôm nay vận thế không thực sự tốt, cần chú ý hơn nữa tới sức khỏe của bản thân và người thân tron gia đình. Công việc: dễ nghĩ ngợi lung tung, hoặc vì những việc không cần thiết mà phiền lòng. Tài vận: Chú ý giữ tiền. Tình cảm: Nên quan tâm, hỏi han đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm lứa đôi mới mặn nồng. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu hôm nay khá thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là các buổi đàm phán hợp tác làm ăn ắt sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Tài vận: sáng sủa. Tình cảm: tốt đẹp, may mắn, nếu có ý định bày tỏ tình cảm với đối phương, hãy mạnh dạn lên tiếng. Tuổi Dần: Sự nghiệp: Một mình giải quyết mọi việc sẽ gặp khó khăn, chi bằng con giáp này hãy hợp tác với người khác, công việc ắt sẽ thuận lợi, thậm chí hoàn thành xuất sắc. Tài vận: Chớ nên mưu cầu quá nhiều, chú ý giữ tiền mới là thượng sách. Tình cảm: Vợ chồng nên chia sẻ nhiều hơn để tránh tình cảm phai nhạt. Người còn độc thân dễ vì biểu lộ tình cảm sai ý mà dẫn tới hiểu sai về nhau. Tuổi Mão: Sự nghiệp: Cần học hỏi thêm để bù đắp những thiếu sót của bản thân, có vậy mới tiến xa trong sự nghiệp. Tài vận: Những tin tức có được từ bạn bè sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đầu tư của bạn. Tình cảm: Khoảng cách khiến tình cảm bị ảnh hưởng, hãy chia sẻ nhiều hơn với đối phương, hãy tạo cho chàng/nàng cũng là tạo cho chính mình ý niệm kiên trì trong chuyện tình cảm. Tuổi Thìn: Sự nghiệp: tiến triển, có cảm giác bản thân đã tìm thấy vị trí và giá trị trong công việc, khiến bạn tràn đầy quyết tâm. Tài vận: Nếu đã lên kế hoạch trước đó thì đây là thời điểm tốt nhất để hành động, chớ nên do dự. Tình cảm: Tuy hôm nay có thể gặp được đối tượng ưng ý nhưng do cách thể hiện tình cảm lạnh nhạt nên khó có được kết quả mong muốn. Tuổi Tỵ: Sự nghiệp: Phát huy được sở trường khi làm việc, lại được bạn bè nhiệt tình giúp đỡ. Tài vận: có thêm khoản thu phụ, nên lưu ý những hạng mục đầu tư nhỏ. Tình cảm: có tiến triển, nên thể hiện thái độ chân thành. Tuổi Ngọ: Sự nghiệp: có phần suy nghĩ nặng nề, cần điều chỉnh vấn đề nội tại của bản thân, nuôi hy vọng có thể làm tốt hơn để mọi việc trở nên khởi sắc. Tài vận: không mấy khả quan, nên lượng sức mà làm. Tình cảm: cần cố gắng để khắc phục những rạn nứt về tình cảm. Tuổi Mùi: Sự nghiệp: Phát huy được sở trường trong công việc, lại may mắn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè nên mọi việc thuận lợi. Tài vận: khả quan, có thể chi chút tiền để mời bạn bè tụ tập, khiến tình cảm bạn bè thêm khăng khít. Tình cảm: có tiến triển, nên thể hiện thành ý để tình cảm thêm bền vững. Tuổi Thân: Sự nghiệp: cần tự mình tìm ra hướng giải quyết mọi vấn đề. Tài vận: Chi chút tiền mời bạn bè một bữa vui vẻ cũng là cách để hun đúc tình cảm. Tình cảm: Chớ nên vội vàng, có thể trao đổi với đối phương cách nghĩ của cả hai, nhờ đó mà tìm ra hướng đi chung trong chuyện tình cảm. Tuổi Dậu: Sự nghiệp: Hôm nay là ngày thích hợp để đàm phán làm ăn, thỏa thuận hợp tác. Đây cũng là cơ hội để bạn tăng thêm thu nhập và nâng cao năng lực bản thân. Tài vận: mỹ mãn. Tình cảm: Một buổi hẹn hò và ở bên người mình yêu là gợi ý tuyệt vời cho bạn vào ngày hôm nay. Tuổi Tuất: Sự nghiệp: Những nỗ lực bấy lâu trong công việc của bạn có thể bị tiểu nhân cướp công, vì vậy cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Tài vận: chú ý giữ tiền. Tình cảm: Cãi cọ không phải là cách hay để giải quyết khúc mắc trong chuyện tình cảm. Hãy đứng trên lập trường của đối phương để suy xét mọi việc, có vậy, bạn mới biết phải làm gì để vấn đề được giải quyết. Tuổi Hợi: Sự nghiệp: Hoàn thành xong công việc, bạn vẫn nên nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu của bản thân đề ra. Tài vận: Nên có cách thu chi hợp lý và khoa học, chớ nên nghe theo người khác mà đầu tư vào những hạng mục không sinh lời. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

