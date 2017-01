Dự đoán ngày mới 06/01/2016 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 06/01/2016: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc hôm nay của tuổi Tý sẽ đứng trước ngã ba đường khiến bạn do dự, tuy trong lòng bạn đã xác định đó không phải là lựa chọn tối ưu nhưng vẫn thấy do dự. Tài vận: Đi mua đồ cũng là cách xả stress hiệu quả. Tình cảm: Những bạn đơn thân sẽ có cơ hội gặp được người như ý, những ai đang yêu sẽ có niềm vui đầy bất ngờ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Dự đoán ngày mới 06/01/2016 cho tuổi Sửu: Công việc: Mọi việc hanh thông, có cơ hội được cấp trên trao trọng trách và được đồng nghiệp ủng hộ giúp đỡ. Tài vận: Tương đối dồi dào, có cơ hội thể hiện khả năng tài chính của mình với người khác vì thế mà cảm thấy đắc ý. Tình cảm: Đừng tiết kiệm lời khen với đối phương vì đây cũng cách thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Sẽ có đối thủ cạnh tranh khốc liệt vì thế cần tập trung tâm trí vào công việc. Tài vận: Có nguy cơ phá tài, mọi việc cần thận trọng. Tình cảm: Đôi khi những lời có cánh chưa chắc đã có hiệu quả bằng những cử chỉ quan tâm chân thành. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Sự ổn định trong công việc mang đến cho bạn nguồn thu ổn định, tạm thời có thể hài lòng với công việc hiện tại. Tài vận: Đầu tư nhỏ kiếm lợi nhuận ít nhưng an toàn đó chính là sự lựa chọn tốt nhất trong lúc này dành cho bạn. Tình cảm: Gặp được người tâm đầu ý hợp nên có cơ hội trong chuyện tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Khả năng chấp hành kém, khó tập trung được vào công việc, cần điều chỉnh lại tâm thái để không làm ảnh hưởng xấu đến công việc. Tài vận: Không có cơ hội cầu tài, không nên tham vọng. Tình cảm: Gặp phải người bạn không thích theo đuổi vì thế cần rõ ràng quan điểm với họ để tránh những phiền phức sau này. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, khả năng kết hợp ăn ý với các đồng nghiệp nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, tiến độ nhanh. Tài vận: Không nên đầu tư, tạm thời tập trung vào công việc của bạn. Tình cảm: Những ngày cô đơn một mình cũng chính là khoảng thời gian trải nghiệm thú vị. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Ngọ: Công việc: Duy trì ở trạng thái tốt nhất, đầu óc sáng suốt nên cũng có những phán đoán chính xác. Tài vận: Vận thế tương đối vượng, có thể đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Có người trong mộng nhưng chỉ dám tương tư, hãy lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm, sẽ có được câu trả lời như ý. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Qúy nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Vận thế bình thường, tuy chưa có được những kết quả như ý nhưng vẫn cần phải tiếp tục kiên trì mới có được thành công. Tài vận: Nếu có người nào vay tiền nên để lại bằng chứng để tránh phiền phức sau này. Tình cảm: Bình thường, cuộc sống độc thân tự do tự tại cũng là cách hay để trải nghiệm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: Bận rộn dễ khiến bạn dễ bị sai lầm, cần phải bình tĩnh mới giải quyết và tháo gỡ được khó khăn. Tài vận: Tiêu tiền theo sở thích trước sau cũng khiến bạn đối mặt với khó khăn tài chính. Tình cảm: Chính sự cởi mở của bạn là sức hấp dẫn lớn nhất đối với bạn khác giới. Hướng vượng vận: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: Mọi sự cố gắng nỗ lực của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tài vận: Có cơ hội thương mại tốt mang đến cho bạn thêm khoản thu nhập tốt. Tình cảm: Cần thêm chút lãng mạn để tình cảm thăng hoa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Gặp khó khăn không nhỏ, cần bình tĩnh ứng phó, tập trung tâm trí sẽ giúp bạn tìm ra hướng giải quyết tốt. Tài vận: Chi tiêu nhiều cho việc xây dựng các mối quan hệ, tạm thời sẽ tốn kém nhưng sẽ có lợi cho công việc sau này. Tình cảm: Ngọt ngào, hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Hợi: Công việc: Tham vọng nhiều đương nhiên áp lực sẽ lớn, nếu đã chọn mục tiêu cần phải cố gắng để hoàn thành mục tiêu. Tài vận: Cần phải nhớ giữ được hòa khí mới sinh tài, cần phải kiềm chế được bản tính nóng nảy mới mong có được cơ hội cầu tài tốt. Tình cảm: Cùng người mình yêu xây dựng những kế hoạch và mục tiêu chung cho tương lai cũng là cách giúp tình cảm thêm gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

