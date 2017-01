Dự đoán ngày mới 05/01/2017 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 05/01/2017: Theo thông tin đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới hợp tác với các đối tác mới, mở ra ngành nghề mới. Tài vận: Bình thường, tài lộc không có nên chỉ nên tập trung vào công việc, không nên cầu tài lúc này. Tình cảm: Cần quan tâm đến đối phương hơn nữa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Dự đoán ngày mới 05/01/2017 cho tuổi Sửu: Công việc: Dễ bị người khác chi phối nên thường có những phán đoán và quyết định không chính xác, cố gắng độc lập tư duy của mình để có những quyết định chính xác hơn. Tài vận: Có khả năng phán đoán và phân tích tốt đối với các cơ hội đầu tư. Tình cảm: Sự quan tâm và tình cảm của đối phương dành cho bạn giúp bạn quên những giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Nhờ kết hợp ăn ý và đoàn kết nên công việc mang lại hiệu quả nhanh, đồng nghiệp cũng ghi nhận khả năng của bạn. Tài vận: Rất tốt, nhưng không được đầu tư mạo hiểm. Tình cảm: Chỉ cần phải để ý sẽ cảm nhận được tình cảm của một người đã luôn bên bạn và dành tình cảm cho bạn từ lâu, cho người ta cơ hội cũng chính là cho bản thân mình cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Mão: Công việc: Một chút thay đổi, biến động trong công việc cũng khiến bạn cảm thấy bất an. Tài vận: Không tốt, không có cơ hội cầu tài. Tình cảm: Dễ vì chuyện tiền bạc mà cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Thìn: Công việc: Tâm trạng căng thẳng khiến bạn không không tập trung được tâm trí vào công việc. Tài vận: Dễ bị hao tổn tiền bạc, cẩn thận khi hành động. Tình cảm: Do công việc không thuận lợi khiến tâm trạng bạn bức bối dễ nổi cáu với người yêu khiến hai người thường xuyên cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Tỵ: Công việc: Cho dù bận rộn cũng cần phải sắp xếp thời gian chăm sóc sức khỏe, đừng quá tham công tiếc việc mà quên bản thân. Tài vận: Thích hợp xây dựng mục tiêu mới, có cơ hội đầu tư tốt. Tình cảm: Đừng tưởng biển yên mà đã lặng, cần phải giải quyết các mâu thuẫn ngầm để tránh nổi sóng gió. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Tuổi Ngọ: Công việc: Mọi thứ đã vào quy luật vì thế công việc có thể tạm hài lòng, nhưng cũng đừng quá tham công tiếc việc mà quên chăm sóc bản thân. Tài vận: Những lúc căng thẳng đi mua đồ cũng là cách xả stress rất tốt. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Mùi: Công việc: Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà đánh mất đi cơ hội lớn ở phía trước. Tài vận: Chi tiêu quá khả năng tài chính của mình sẽ khiến bạn sớm hối hận. Tình cảm: Thường xuyên cãi vã chỉ làm cho hai bên mệt mỏi, nếu là đàn ông nên nhường nhịn, nếu là phụ nữ nên quan tâm chăm sóc đối phương mọi việc sẽ lại ổn thỏa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: Đừng do dự mà đánh mất đi cơ hội tốt, cần điều chỉnh tâm thái, tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được mọi việc. Tài vận: Tài lộc rất dồi dào, có thể thử vận may mua xổ số hoặc tham gia bốc thăm trúng thưởng. Tình cảm: Tình yêu sẽ giúp cho bạn có thêm động lực, sức mạnh. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Các kế hoạch hợp tác sẽ thuận lợi, có cơ hội phát triển tốt. Tài vận: Rất tốt, có thể đầu tư. Tình cảm: Nồng nàn, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tuất: Công việc: Cần điều chỉnh khả năng kết hợp với cấp trên và đồng nghiệp mới mang lại được hiệu quả cao trong công việc. Tài vận: Ra ngoài không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc tài sản có giá trị. Tình cảm: Các bạn đơn thân tuy có cơ hội nhưng lại không tiến triển được trong tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Sự nghiệp hanh thông, có cơ hội được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp ủng hộ giúp đỡ. Tài vận: Sẽ có khoản thu nhập như ý đến với bạn. Tình cảm:Sự quan tâm chăm sóc của người yêu dành cho bạn giúp bạn có thêm động lực và sức mạnh. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

