Dự đoán ngày mới 04/04/2017 cho 12 con giáp

Theo thông tin dự đoán ngày mới 04/04/2017 được đăng tải trên mạng Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý hôm nay không được thuận lợi, cần tránh xảy ra xô xát với đồng nghiệp. Tài vận: tình hình tài chính không tốt, cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh hao tốn tiền bạc. Tình cảm: cần tránh không nghe theo những lời đàm tiếu của người ngoài để không gây ra hiểu lầm trong tình cảm. Sức khỏe: nên quan tâm tới sức khỏe bản thân, chú ý đến đường tiết niệu và thận, cần ăn nhạt. Hướng vượng tài: xuất hành theo hướng Đông Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán ngày mới của 12 con giáp, công việc của người tuổi Thìn có sự biến động hoặc được điều đi công tác hoặc bị điều chuyển vị trí làm việc nên cần điều chỉnh lại tinh thần làm việc để ứng phó với mọi sự thay đổi. Tài vận: tài vận không tốt, không nên tìm kiếm các khoản thu bên ngoài. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi vì vấn đề tiền bạc nên khi trao đổi trò chuyện nên tránh nói đến vấn đề này nếu không hai bên sẽ không vui mà ảnh hưởng xấu đến tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến ruột, dạ dày, nên ăn uống thanh đạm. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Bắc, nên tránh hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu trắng.Quý nhân: tuổi Dậu. Tuổi Dần: Công việc: dũng cảm thử thách bản thân trước những thách thức mới sẽ thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Tài vận: có may mắn nhỏ về tài lộc. Tình cảm: chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Sức khỏe: nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, tránh hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội tăng chức thăng lương hoặc có cơ hội kinh doanh tốt. Tài vận: tài vận vượng phát, có cơ hội gặp được khách hàng, đối tác làm ăn mới. Tình cảm: nên biết trân trọng tình cảm đang có. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, nên tránh hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời.Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: công việc không suôn sẻ, mặc dù có cơ hội kinh doanh nhưng cần suy nghĩ kỹ càng và phán đoán cẩn thận để tránh mắc sai sót. Tài vận: cần cẩn thận trong quản lý tài chính vì sẽ có khoản chi lớn bất ngờ ngoài dự tính. Tình cảm: nên thẳng thắn trong tình cảm, không nên do dự, vòng vo tránh gây ra hiểu lầm. Sức khỏe: không nên làm việc quá sức, chú ý đến dạ dày. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Bắc, nên tránh hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: nên chăm chỉ hơn trong công việc. Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: muốn theo đuổi ý trung nhân thì không nên quá tính toán trong chuyện tiền bạc. Sức khỏe: nên uống nhiều nước để đào thải các độc tố trong cơ thể. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Nam, tránh hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ: Công việc: mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tài vận khởi sắc, thuận lợi cho người làm ăn kinh doanh. Tình cảm: nên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Đông Nam, nên tránh hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Mùi: Công việc: mọi cố gắng trước đây đã thu được kết quả tốt. Tài vận: có cơ hội cầu tài, gia tăng thu nhập. Tình cảm: nên biết nói những lời ngọt ngào với người yêu để tình cảm thêm sâu đậm. Sức khỏe: Con giáp này nên nghe nhạc để thư thái đầu óc. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, nên tránh hướng Đông Nam. Hướng tài vận: màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: không nên quá tự ti, nên thể hiện năng lực bản thân khi cần thiết, điều này giúp gia tăng cơ hôi thăng quan tiến chức. Tài vận: ngày hôm nay thích hợp cho việc tìm hiểu thị trường, hoạch định kế hoạch đầu tư. Tình cảm: nên biết quan tâm đến người mình yêu. Sức khỏe: nên đi du lịch để cải thiện tình hình sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, nên tránh hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tình hình tài chính vô cùng sáng sủa, có quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội đầu tư tăng thêm lợi nhuận. Tình cảm: tình yêu là động lực cho mọi công việc. Sức khỏe: nên ăn uống thanh đạm, không nên ăn đồ quá lạnh. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ, màu kem. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Tuất: Công việc: nên khiêm tốn trong công việc để tránh tiểu nhân dòm ngó. Tài vận: hôm nay không thích hợp cho việc đầu tư. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn nên biết thông cảm cho đối phương. Sức khỏe: nên chú ý đến làn da và dạ dày. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: nên biết nắm bắt lấy những cơ hội mới. Tài vận: tài vận rất tốt, có nhiều cơ hội đầu tư mới. Sức khỏe: nên biết trân trọng khoảng thời gian bên cạnh ý trung nhân. Sức khỏe: tình hình sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Mão. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Theo thông tin dự đoán ngày mới 04/04/2017 được đăng tải trên mạng Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý hôm nay không được thuận lợi, cần tránh xảy ra xô xát với đồng nghiệp. Tài vận: tình hình tài chính không tốt, cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh hao tốn tiền bạc. Tình cảm: cần tránh không nghe theo những lời đàm tiếu của người ngoài để không gây ra hiểu lầm trong tình cảm. Sức khỏe: nên quan tâm tới sức khỏe bản thân, chú ý đến đường tiết niệu và thận, cần ăn nhạt. Hướng vượng tài: xuất hành theo hướng Đông Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Cũng theo dự đoán ngày mới của 12 con giáp, công việc của người tuổi Thìn có sự biến động hoặc được điều đi công tác hoặc bị điều chuyển vị trí làm việc nên cần điều chỉnh lại tinh thần làm việc để ứng phó với mọi sự thay đổi. Tài vận: tài vận không tốt, không nên tìm kiếm các khoản thu bên ngoài. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi vì vấn đề tiền bạc nên khi trao đổi trò chuyện nên tránh nói đến vấn đề này nếu không hai bên sẽ không vui mà ảnh hưởng xấu đến tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến ruột, dạ dày, nên ăn uống thanh đạm. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Bắc, nên tránh hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu trắng.Quý nhân: tuổi Dậu. Tuổi Dần: Công việc: dũng cảm thử thách bản thân trước những thách thức mới sẽ thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Tài vận: có may mắn nhỏ về tài lộc. Tình cảm: chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Sức khỏe: nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, tránh hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: được quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội tăng chức thăng lương hoặc có cơ hội kinh doanh tốt. Tài vận: tài vận vượng phát, có cơ hội gặp được khách hàng, đối tác làm ăn mới. Tình cảm: nên biết trân trọng tình cảm đang có. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, nên tránh hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời.Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: công việc không suôn sẻ, mặc dù có cơ hội kinh doanh nhưng cần suy nghĩ kỹ càng và phán đoán cẩn thận để tránh mắc sai sót. Tài vận: cần cẩn thận trong quản lý tài chính vì sẽ có khoản chi lớn bất ngờ ngoài dự tính. Tình cảm: nên thẳng thắn trong tình cảm, không nên do dự, vòng vo tránh gây ra hiểu lầm. Sức khỏe: không nên làm việc quá sức, chú ý đến dạ dày. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Bắc, nên tránh hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: nên chăm chỉ hơn trong công việc. Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: muốn theo đuổi ý trung nhân thì không nên quá tính toán trong chuyện tiền bạc. Sức khỏe: nên uống nhiều nước để đào thải các độc tố trong cơ thể. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Nam, tránh hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ: Công việc: mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tài vận khởi sắc, thuận lợi cho người làm ăn kinh doanh. Tình cảm: nên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe tốt. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Đông Nam, nên tránh hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Mùi: Công việc: mọi cố gắng trước đây đã thu được kết quả tốt. Tài vận: có cơ hội cầu tài, gia tăng thu nhập. Tình cảm: nên biết nói những lời ngọt ngào với người yêu để tình cảm thêm sâu đậm. Sức khỏe: Con giáp này nên nghe nhạc để thư thái đầu óc. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Tây Bắc, nên tránh hướng Đông Nam. Hướng tài vận: màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: không nên quá tự ti, nên thể hiện năng lực bản thân khi cần thiết, điều này giúp gia tăng cơ hôi thăng quan tiến chức. Tài vận: ngày hôm nay thích hợp cho việc tìm hiểu thị trường, hoạch định kế hoạch đầu tư. Tình cảm: nên biết quan tâm đến người mình yêu. Sức khỏe: nên đi du lịch để cải thiện tình hình sức khỏe. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, nên tránh hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa. Tài vận: tình hình tài chính vô cùng sáng sủa, có quý nhân giúp đỡ nên có cơ hội đầu tư tăng thêm lợi nhuận. Tình cảm: tình yêu là động lực cho mọi công việc. Sức khỏe: nên ăn uống thanh đạm, không nên ăn đồ quá lạnh. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ, màu kem. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Tuất: Công việc: nên khiêm tốn trong công việc để tránh tiểu nhân dòm ngó. Tài vận: hôm nay không thích hợp cho việc đầu tư. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn nên biết thông cảm cho đối phương. Sức khỏe: nên chú ý đến làn da và dạ dày. Hướng vượng tài: nên xuất hành theo hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: nên biết nắm bắt lấy những cơ hội mới. Tài vận: tài vận rất tốt, có nhiều cơ hội đầu tư mới. Sức khỏe: nên biết trân trọng khoảng thời gian bên cạnh ý trung nhân. Sức khỏe: tình hình sức khỏe ổn định. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam. Quý nhân: tuổi Mão. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).