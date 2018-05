Dự đoán ngày mới 03/05/2018 cho 12 con giáp: Tuổi Tý: Sau kỳ nghỉ lễ, tuổi Tý trở lại công việc đầy áp lực vì những nội dung còn tồn đọng chưa được hoàn thành. Đây là ngày tương xung nên công việc ì ạch, tiến độ trì trệ. Do không tiết chế được cảm xúc khiến tuổi Tý dễ làm phật lòng đồng nghiệp. Nếu biết nén mình, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống ắt công việc sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Sửu: Trong số 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu sau kỳ nghỉ lễ có phần tươi sáng. Do ngũ hành tương sinh nên mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Vận may không chỉ mìm cười với bạn trong sự nghiệp mà cả trong chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể chú ý hơn về phong thủy phòng ngủ để tăng vận đào hoa. Tuổi Dần: Nhờ tam hợp nên đây là ngày cực tốt với người tuổi Dần. Sự nghiệp của con giáp này lên như diều gặp gió, gặt hái được thành công đáng kể. Thậm chí nếu nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, bạn sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Chuyện tình cảm của tuổi Dần ngày này cũng rất sáng sủa. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể, ắt sẽ khai mở được nhiều mối quan hệ khác phái. Biết đâu nhờ vậy mà tìm được ý trung nhân. Điểm đáng lưu tâm duy nhất trong ngày là sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về gan. Tuổi Mão: Do tính khí nóng nảy thất thường nên công việc của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ. Bạn trở nên khó kiểm soát mọi lời nói lẫn hành động của mình, chính vì vậy, không một ai muốn hợp tác cùng bạn trong công việc. Hãy thay đổi không khí bằng cách ra ngoài hít thở khí trời, năng vận động, luyện tập thể thao, ắt tinh thần sẽ trở nên sảng khoái và nghĩ thoáng hơn trong mọi việc. Tuổi Thìn: Vận thế của người tuổi Thìn hôm nay rất sáng. Sự nghiệp, tài vận lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là tài vận có tin vui khi tiền ùn ùn đổ vào túi. Hãy tranh thủ vận may để lên kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào một dự án cảm thấy khả quan, ắt có lợi nhuận. Điểm lưu ý duy nhất với người tuổi Thìn trong ngày này là sức khỏe. Chớ ăn uống tùy tiện mà ảnh hưởng tới bộ phận tiêu hóa. Tuổi Tỵ: Hôm nay là một ngày bận rộn của người tuổi Tỵ sau kỳ nghỉ lễ dài. Chính sự cầu tiến và tinh thần lao động hết mình của bạn đã ghi điểm với sếp tổng, vì vậy, cơ hội thăng tiến nắm gọn trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ chớ nên ham công tiếc việc mà lơ là sức khỏe của bản thân và thiếu quan tâm tới gia đình. Tuổi Ngọ: Hôm nay không phải là ngày may mắn của tuổi Ngọ. Với bản tính hiếu thắng của mình, bạn luôn đề cao cái tôi và không quan tâm tới ý kiến của người khác, vì vậy, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp không mấy thuận lợi. Đó là rào cản rất lớn để công việc của tuổi Ngọ được diễn ra thuận lợi. Nếu muốn xoay chuyển tình thế, bạn nên thay đổi tâm tính của mình. Tiết chế cảm xúc ắt sẽ giúp cho tuổi Ngọ bình tâm nhìn nhận mọi việc và bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Tuổi Mùi: Với bản tính cẩn thận, chỉn chu và chan hòa trong mọi việc nên sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày này khá suôn sẻ, ổn định. Tuy nhiên, công việc đôi khi cần sự bứt phá, vì vậy, tuổi Mùi nên học hỏi tiếp thu để tạo nên bước nhảy vọt mới trong công việc. Hôm nay cũng là ngày tuổi Mùi cần lưu tâm tới sức khỏe bản thân, đặc biệt là những bệnh về dạ dày. Tuổi Thân: Chỉ cần dốc hết tâm trí cho công việc, mọi kế hoạch của người tuổi Thân ắt sẽ được hoàn thành, thậm chí là hoàn thành vượt thời hạn. Tuy nhiên, tuổi Thân hôm nay nên chú ý hơn tới sức khỏe. Vì tập trung làm việc dễ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu. Nên tận dụng khoảng thời gian rỗi để nghỉ ngơi, thư giãn, giải tỏa bản thân. Tuổi Dậu: Tuy vấp phải những trở ngại nhưng nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc của người tuổi Dậu hôm nay vẫn được hoàn thành. Chuyện tình cảm trong ngày này cũng có chút rắc rối. Chỉ vì tâm trạng đang nặng nề nên tuổi Dậu có phần nhạy cảm quá mức với những lời nói, hành động của đối phương. Riêng về sức khỏe, người tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý các vấn đề về hô hấp. Tuổi Tuất: Đây là ngày cực tốt với người tuổi Tuất. Sau kỳ nghỉ lễ, người tuổi Tuất sẽ được đón nhận những tin vui trong công việc. Chính sự giúp đỡ của quý nhân đã giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, chớ nên ham công tiếc việc mà phung phí sức khỏe của bản thân. Hãy kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, có vậy, bạn mới giữ được một trạng thái cân bằng hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời sau kỳ nghỉ dài. Tuổi Hợi: Hôm nay, người tuổi Hợi sẽ đón nhận tin vui về công việc. Rất có thể, bạn sẽ có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Nhân cơ hội này, tuổi Hợi nên đầu tư vào một dự án khả quan để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, người tuổi Hợi nên lưu tâm hơn tới sức khỏe vì bạn rất dễ bị căng thẳng, lao lực. Nghỉ ngơi hợp lý là giải pháp tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Gia đình mà có 2 người thuộc những con giáp này thì 3 đời vinh hoa phú quý. (Nguồn: Tử vi Việt).

Dự đoán ngày mới 03/05/2018 cho 12 con giáp: Tuổi Tý: Sau kỳ nghỉ lễ, tuổi Tý trở lại công việc đầy áp lực vì những nội dung còn tồn đọng chưa được hoàn thành. Đây là ngày tương xung nên công việc ì ạch, tiến độ trì trệ. Do không tiết chế được cảm xúc khiến tuổi Tý dễ làm phật lòng đồng nghiệp. Nếu biết nén mình, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống ắt công việc sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Sửu: Trong số 12 con giáp, công việc của tuổi Sửu sau kỳ nghỉ lễ có phần tươi sáng. Do ngũ hành tương sinh nên mọi việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Vận may không chỉ mìm cười với bạn trong sự nghiệp mà cả trong chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể chú ý hơn về phong thủy phòng ngủ để tăng vận đào hoa. Tuổi Dần: Nhờ tam hợp nên đây là ngày cực tốt với người tuổi Dần. Sự nghiệp của con giáp này lên như diều gặp gió, gặt hái được thành công đáng kể. Thậm chí nếu nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, bạn sẽ có cơ hội tăng lương, thăng chức. Chuyện tình cảm của tuổi Dần ngày này cũng rất sáng sủa. Hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể, ắt sẽ khai mở được nhiều mối quan hệ khác phái. Biết đâu nhờ vậy mà tìm được ý trung nhân. Điểm đáng lưu tâm duy nhất trong ngày là sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về gan. Tuổi Mão: Do tính khí nóng nảy thất thường nên công việc của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ. Bạn trở nên khó kiểm soát mọi lời nói lẫn hành động của mình, chính vì vậy, không một ai muốn hợp tác cùng bạn trong công việc. Hãy thay đổi không khí bằng cách ra ngoài hít thở khí trời, năng vận động, luyện tập thể thao, ắt tinh thần sẽ trở nên sảng khoái và nghĩ thoáng hơn trong mọi việc. Tuổi Thìn: Vận thế của người tuổi Thìn hôm nay rất sáng. Sự nghiệp, tài vận lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là tài vận có tin vui khi tiền ùn ùn đổ vào túi. Hãy tranh thủ vận may để lên kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào một dự án cảm thấy khả quan, ắt có lợi nhuận. Điểm lưu ý duy nhất với người tuổi Thìn trong ngày này là sức khỏe. Chớ ăn uống tùy tiện mà ảnh hưởng tới bộ phận tiêu hóa. Tuổi Tỵ: Hôm nay là một ngày bận rộn của người tuổi Tỵ sau kỳ nghỉ lễ dài. Chính sự cầu tiến và tinh thần lao động hết mình của bạn đã ghi điểm với sếp tổng, vì vậy, cơ hội thăng tiến nắm gọn trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ chớ nên ham công tiếc việc mà lơ là sức khỏe của bản thân và thiếu quan tâm tới gia đình. Tuổi Ngọ: Hôm nay không phải là ngày may mắn của tuổi Ngọ. Với bản tính hiếu thắng của mình, bạn luôn đề cao cái tôi và không quan tâm tới ý kiến của người khác, vì vậy, mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp không mấy thuận lợi. Đó là rào cản rất lớn để công việc của tuổi Ngọ được diễn ra thuận lợi. Nếu muốn xoay chuyển tình thế, bạn nên thay đổi tâm tính của mình. Tiết chế cảm xúc ắt sẽ giúp cho tuổi Ngọ bình tâm nhìn nhận mọi việc và bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Tuổi Mùi: Với bản tính cẩn thận, chỉn chu và chan hòa trong mọi việc nên sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày này khá suôn sẻ, ổn định. Tuy nhiên, công việc đôi khi cần sự bứt phá, vì vậy, tuổi Mùi nên học hỏi tiếp thu để tạo nên bước nhảy vọt mới trong công việc. Hôm nay cũng là ngày tuổi Mùi cần lưu tâm tới sức khỏe bản thân, đặc biệt là những bệnh về dạ dày. Tuổi Thân: Chỉ cần dốc hết tâm trí cho công việc, mọi kế hoạch của người tuổi Thân ắt sẽ được hoàn thành, thậm chí là hoàn thành vượt thời hạn. Tuy nhiên, tuổi Thân hôm nay nên chú ý hơn tới sức khỏe. Vì tập trung làm việc dễ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu. Nên tận dụng khoảng thời gian rỗi để nghỉ ngơi, thư giãn, giải tỏa bản thân. Tuổi Dậu: Tuy vấp phải những trở ngại nhưng nhờ quý nhân dẫn đường chỉ lối nên công việc của người tuổi Dậu hôm nay vẫn được hoàn thành. Chuyện tình cảm trong ngày này cũng có chút rắc rối. Chỉ vì tâm trạng đang nặng nề nên tuổi Dậu có phần nhạy cảm quá mức với những lời nói, hành động của đối phương. Riêng về sức khỏe, người tuổi Dậu cần đặc biệt lưu ý các vấn đề về hô hấp. Tuổi Tuất: Đây là ngày cực tốt với người tuổi Tuất. Sau kỳ nghỉ lễ, người tuổi Tuất sẽ được đón nhận những tin vui trong công việc. Chính sự giúp đỡ của quý nhân đã giúp sự nghiệp của tuổi Tuất có bước thăng tiến đáng kể. Tuy nhiên, chớ nên ham công tiếc việc mà phung phí sức khỏe của bản thân. Hãy kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, có vậy, bạn mới giữ được một trạng thái cân bằng hoàn hảo cho một ngày tuyệt vời sau kỳ nghỉ dài. Tuổi Hợi: Hôm nay, người tuổi Hợi sẽ đón nhận tin vui về công việc. Rất có thể, bạn sẽ có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Nhân cơ hội này, tuổi Hợi nên đầu tư vào một dự án khả quan để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, người tuổi Hợi nên lưu tâm hơn tới sức khỏe vì bạn rất dễ bị căng thẳng, lao lực. Nghỉ ngơi hợp lý là giải pháp tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Gia đình mà có 2 người thuộc những con giáp này thì 3 đời vinh hoa phú quý. (Nguồn: Tử vi Việt).